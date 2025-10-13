Renault Austral mit H&R Tieferlegungsfedern für bessere Fahrdynamik

Der Reichweiten-Meister im Mid-Size-SUV-Segment? Der neue Renault Austral setzt mit seiner effizienten Hybrid-Technik da eine deutliche Duftmarke, schafft er doch im Test über 1.000 Kilometer mit einer Tankfüllung. Auch das Fahrwerk hat Renault für die Facelift-Variante überarbeitet, dennoch haben die H&R Ingenieure noch einmal Hand angelegt und mit einem Tieferlegungssatz für ein weiteres Upgrade gesorgt.

Die H&R Tieferlegungsfedern sorgen dank der präzisen Feinabstimmung der Federelemente auf die Serien-Dämpfer für ein sportlich-dynamisches Fahrverhalten. Dazu zählen reduzierte Karosseriebewegungen und ein direkteres Einlenkverhalten. Dennoch bleibt der Fahrkomfort uneingeschränkt langstreckentauglich und die Zuladung auf Serienniveau.

Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten/TTG geliefert und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für Renault Austral E – Tech Full Hybrid 200 sowie Mild-Hybrid 140+160, Typ RHN, inkl. Facelift, 2WD, nur mit Mehrlenker HA, ab Baujahr 2022

Tieferlegungsfedern für Ausführung Full Tech Full Hybrid 200

Art.Nr.: 28560-1

Tieferlegung: VA ca. 20 mm / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 475,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 08/2025)

Tieferlegungsfedern für Ausführung Mild – Hybrid 140 + 160

Art.Nr.: 28560-3

Tieferlegung: VA ca. 20 mm / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 475,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 08/2025)