Renault R5 Elektro mit H&R Tieferlegungsfedern

Auch die Franzosen blicken auf eine lange Automobilhistorie zurück, mit vielen Modellen, an die man sich gerne erinnert. Der Renault R5 ist so einer – was also lag näher, als ihn irgendwann wieder auf die Bühne zu holen. Natürlich zeitgemäß unter Strom gesetzt, dennoch aufreizend detailverliebt.