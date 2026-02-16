Skoda Elroq: Mehr Fahrspaß mit H&R Tieferlegungsfedern

Der stärkste Skoda der noch jungen Baureihe Elroq ist der RS und bringt es auf satte 340 PS. Dass die elektrischen Ursprungs sind und sich eindrucksvoll auf alle Viere verteilen, macht die Angelegenheit nur noch spannender. Die 0-100 Sprint-Disziplin wird in irgendwas um die 5,4 Sekunden erledigt. Doch auch die ziviler motorisierten Modelle lassen keinen echten Mangel an Vortrieb erkennen. Nur das Trägheitsmoment des elektrisch typischen hohen Gewichts lässt etwas Kurvenspaß vermissen.

Abhilfe würde ein Satz H&R Tieferlegungsfedern schaffen. Der setzt da an, wo das serienmäßige Fahrwerk an seine Grenzen gerät und eliminiert die arttypischen Wankbewegungen der Karosserie in schnellen Kurven.

So fährt der E-Skoda nicht nur besser und sicherer, die reduzierte Bodenfreiheit sorgt obendrein auch optisch für einen satten Stand. Dank der präzisen Feinabstimmung der Federelemente auf die Serien-Dämpfer bleibt der Fahrkomfort natürlich uneingeschränkt langstreckentauglich und die Zuladung auf Serienniveau.

Optional sorgen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium für einen prallen Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurück gebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs bei der Rückgabe verlangen.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten /TTG geliefert und sind Made in Germany!

H&R Fahrwerkskomponenten für den Skoda Elroq (Elektrofahrzeug) Typ NY, inkl. adaptiver Dämpfung, ab Baujahr 2025

Tieferlegungsfedern für Skoda Elroq 50/60, 2WD

Art. Nr.:28625-2

Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 02/2026)

Tieferlegungsfedern für Skoda Elroq 85, 2WD

Art. Nr.: 28625-2Tieferlegung: VA / HA ca. 20 mm

Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 02/2026)

Tieferlegungsfedern für Skoda Elroq RS 85x, 4WD

Art. Nr.: 28625-3Tieferlegung: VA ca. 35 mm / HA ca. 30 mm

Preis (UVP): 403,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 02/2026)