Tesla Model Y tieferlegen mit H&R Gewindefedern

Die ausgeprägte Längsdynamik des Tesla Model Y , die je nach Motorisierung für atemberaubende Beschleunigung sorgt, ist ja schon fast legendär. Doch wenn es ums Eck geht, können H&R Gewindefedern den entscheidenden Vorteil in Bezug auf den Fahrspaß bieten.

Das Besondere daran: Die damit einhergehende Tieferlegung lässt sich variabel einstellen, dennoch bleiben die Serien-Stoßdämpfer an Bord. Der abgesenkte Fahrzeugschwerpunkt sorgt für ein direkteres Einlenkverhalten, die Seitenneigung der eher hochbauenden Karosserie in schnell gefahrenen Kurven wird spürbar reduziert. Doch Zuladung und Fahrkomfort bleiben auf Serienniveau.

Optisch unterstreicht das Ergebnis der reduzierten Bodenfreiheit den dynamischen Auftritt des Mid-Size-SUVs perfekt. Zudem passen H&R Gewindefedern für alle Tesla Model Y ab Baujahr 2020 inklusive Facelift!

Optional sorgen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium für einen prallen Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlozurückgebautut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs bei der Rückgabe verlangen.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten /TTG geliefert und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für Tesla Model Y, 2WD/4WD, Typ 003/005, inkl. Facelift, inkl. adaptiver Dämpfer, ab Baujahr 2020

Gewindefedern für Vor-Facelift-Modelle, 4WD, ab Bj. 2020

Art. Nr.: 23038-3

Tieferlegung: VA ca. 40-50 mm / HA ca. 40-50 mm

Preis (UVP): 773,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 04/2026)

Gewindefedern für Facelift-Modelle, 4WD, ab Bj. 2025

Art. Nr.: 23038-3

Tieferlegung: VA ca. 30-40 mm / HA ca. 50-60 mm

Preis (UVP): 773,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 04/2026)

Gewindefedern inkl. Facelift, 2WD, ab Bj. 2020

Art. Nr.: 23038-1

Tieferlegung: VA ca. 40-50 mm / HA ca. 40-50 mm

Preis (UVP): 773,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 04/2026)