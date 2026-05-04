Toyota Hilux Höherlegung mit H&R Federn und Trak+

Der Toyota Hilux ist einer der Weltmarkt-Klassiker bei den ganz harten SUVs: nahezu unzerstörbare Technik und die legendäre Zuverlässigkeit gepaart mit extremen Offroad-Eigenschaften. Das gilt umso mehr, wenn die jetzt verfügbaren H&R Höherlegungsfedern an Bord sind.

Mit rund 35 Millimetern zusätzlicher Bodenfreiheit an der Vorderachse (HA +30 mm) gewinnt der ohnehin nicht gerade unauffällige Pick Up noch mehr an Imposanz und wird wirklich unübersehbar – ein echtes Statement. Dennoch bleiben die originalen Stoßdämpfer an Bord und das Fahrverhalten angenehm, sicher und kontrolliert.

Optional sorgen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium für einen prallen Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R-Produkte kein Problem.

Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten / TTG und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R-Komponenten für Toyota Hilux 2.4, 4WD + 2.8D, 4WD, Typ AN1P(EU,N) + AN1P(EU,N)-TMG, inkl. MHEV, nicht für Ausführung GR Sport, ab Baujahr 2015

Höherlegungsfedern inkl. Anbauteilen für Hinterachs-OE Blattfederung

Artikelnummer: 28514-3

Höherlegung VA ca. + 35 mm / HA ca. +30 mm

Preis (UVP): 625,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 03/2026)

Höherlegungsfedern, nur für Vorderachse

Artikelnummer: 28514-4

Höherlegung VA ca. + 35 mm

Preis (UVP): 369,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 03/2026)