Toyota Hilux Höherlegung mit H&R Federn und Trak+

Der Toyota Hilux ist einer der Weltmarkt-Klassiker bei den ganz harten SUVs: nahezu unzerstörbare Technik und die legendäre Zuverlässigkeit gepaart mit extremen Offroad-Eigenschaften. Das gilt umso mehr, wenn die jetzt verfügbaren H&R Höherlegungsfedern an Bord sind.
Mit rund 35 Millimetern zusätzlicher Bodenfreiheit an der Vorderachse (HA +30 mm) gewinnt der ohnehin nicht gerade unauffällige Pick Up noch mehr an Imposanz und wird wirklich unübersehbar – ein echtes Statement. Dennoch bleiben die originalen Stoßdämpfer an Bord und das Fahrverhalten angenehm, sicher und kontrolliert.
Optional sorgen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium für einen prallen Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.
Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R-Produkte kein Problem.
Alle H&R Komponenten verfügen stets über die notwendigen Teile-Gutachten / TTG und sind Made in Germany!
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H&R-Komponenten für Toyota Hilux 2.4, 4WD + 2.8D, 4WD, Typ AN1P(EU,N) + AN1P(EU,N)-TMG, inkl. MHEV, nicht für Ausführung GR Sport, ab Baujahr 2015
Höherlegungsfedern inkl. Anbauteilen für Hinterachs-OE Blattfederung
Artikelnummer: 28514-3
Höherlegung VA ca. + 35 mm / HA ca. +30 mm
Preis (UVP): 625,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 03/2026)
Höherlegungsfedern, nur für Vorderachse
Artikelnummer: 28514-4
Höherlegung VA ca. + 35 mm
Preis (UVP): 369,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 03/2026)
Trak+ Spurverbreiterungen silber oder schwarz eloxiert
Verbreiterung: ab 46 mm (pro Achse)
Preis (UVP): ab 220,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 03/2026)