VW Bus T7 Multivan mit H&R Tieferlegungsfedern für mehr Fahrspaß

Der einzig "echte" Transporter im VW-Universum ist der "T7 Multivan", denn nur der wird wirklich bei Volkswagen gebaut und basiert zudem auf einer VW-eigenen Pkw-Plattform. Da weiß man also, was man hat, was im Übrigen auch für die H&R Tieferlegungsfedern gilt, die dem Kult- Bus zum perfekten Auftritt verhelfen. Schließlich gehört die Individualisierung seit jeher zur DNA des Volkswagen-Alleskönners.

Die H&R Tieferlegungsfedern bringen den Bus-Schwerpunkt, je nach Fahrzeugausführung, zwischen 25 bis 40 Millimeter näher an den Asphalt. Das sorgt nicht nur für eine umwerfende Optik, sondern auch für ein spürbar sportlicheres Fahrverhalten. So wird die Seitenneigung in schnell gefahrenen Kurven deutlich reduziert, das Einlenkverhalten direkter. Dennoch bleiben Fahrkomfort und Zuladung auf langstreckentauglichem Reiseniveau absolut familienfreundlich. Optisch überzeugt der reduzierte Freiraum zwischen Radhaus und Reifen mit perfektem Stand!

Optional versprechen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium den perfekten Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte bei Leasing-Fahrzeugen eine Rückgabe im Originalzustand erforderlich sein, ist die spurlose Rückrüstung aller H&R Produkte kein Problem.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten/TTG geliefert und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für VW Bus T7 Multivan,

Edition, Life, Style, Goal, Typ ST, 1,5 eHybrid , 4WD, ab Baujahr 2025

Tieferlegungsfedern für Fahrzeuge 5-Sitzer, mit Standardfahrwerk

Art .Nr. 28587-4

Tieferlegung: VA ca. 40 mm / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 420,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 08/2025)

Tieferlegungsfedern für Fahrzeuge 5-Sitzer, mit adaptiver Dämpfung / Dynamik- / Sportfahrwerk

Art. Nr. 28587-4

Tieferlegung: VA ca. 25 mm / HA ca. 20 mm

Preis (UVP): 420,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 08/2025)

Tieferlegungsfedern für Fahrzeuge 6/7/8-Sitzer, mit Standardfahrwerk

Art. Nr. 28587-5

Tieferlegung: VA ca. 40 mm / HA ca. 35 mm

Preis (UVP): 420,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 08/2025)

Tieferlegungsfedern für Fahrzeuge 6/7/8-Sitzer, mit adaptiver Dämpfung / Dynamik- / Sportfahrwerk

Art. Nr. 28587-5

Tieferlegung: VA ca. 25 mm / HA ca. 20 mm

Preis (UVP): 420,00 Euro inkl. 19% MwSt. (Stand 08/2025)