VW Tayron Tieferlegung mit H&R Federn und Trak+

Volkswagens Bestseller bekommt einen erwachsenen Bruder an die Seite gestellt. Denn der Tayron ist im Prinzip ein Tiguan mit langem Radstand und mit bis zu sieben Sitzen. Das sportliche Image des Kleineren übernimmt der stattliche Mittelklasse-SUV jedoch sehr gerne – es ist eben keine Frage der Größe.

Die Optik des Tayron gewinnt mit H&R Tieferlegungsfedern jedenfalls deutlich, betont die Fahrzeugbreite und kaschiert den Freiraum zwischen Radhaus und Reifen. Hinzu kommen reduzierte Karosseriebewegungen und ein direkteres Einlenkverhalten als Ergebnis des abgesenkten Schwerpunkts. Dank der präzisen Abstimmung der Federelemente auf die Serien-Dämpfer bleibt der Fahrkomfort langstreckentauglich und die Zuladung auf Serienniveau.

Optional sorgen H&R Trak+ Spurverbreiterungen aus hochzugfestem Aluminium für einen prallen Radstand. Wahlweise silber oder schwarz eloxiert lassen sich damit Serien- wie Zubehör-Räder millimetergenau an den Kotflügelkanten ausrichten.

Sollte es sich um Leasingfahrzeuge handeln, können alle H&R Fahrwerksupgrades natürlich spurlos zurück gebaut werden, sollte der Leasinggeber den Auslieferungszustand des Fahrzeugs bei der Rückgabe verlangen.

Wie bei H&R üblich werden alle Produkte mit den benötigten Teilegutachten /TTG geliefert und sind Made in Germany!

Weitere Informationen auf den H&R-Social-Media-Kanälen:

H&R Fahrwerkskomponenten für den VW Tayron Typ R4, 7 Sitzer, inkl. adaptiver Dämpfer, ab Baujahr 2024

Tieferlegungsfedern für Ausf. 1.5 TSI MHEV 2WD

Art. Nr.: 28538-6

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 40 mm

Preis (UVP): 438,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 03/2026)

Tieferlegungsfedern für Ausf. 2.0 TDI+TSI, 2WD

Art. Nr.: 28538-7

Tieferlegung: VA ca. 30 mm / HA ca. 40 mm

Preis (UVP): 438,00 Euro inkl. 19 % MwSt. (Stand 03/2026)