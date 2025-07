Schilder manipuliert und abgeschraubt: Klima-Aktivisten gestalten eigene Verkehrswelt

In der Nacht zum Samstag (12.7.2025) haben Unbekannte in Ulm zahlreiche Verkehrsschilder manipuliert, einen falschen Radweg ausgewiesen, sowie einen falschen Zebrastreifen auf die Straße gepinselt. Die Umgestaltungen im Verkehrsraum sind mutmaßlich das Werk von Klima-Aktivisten des "Widerstands-Kollektiv Ulm", einer Strömung der Klimaschutzbewegung "Letzte Generation". Die Gruppe bekannte sich zumindest per Video auf Instagram zu der Aktion in Ulm.