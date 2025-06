Carl Nowak

Automarken auf dem Kaufland-Parkplatz aufzählen: So sieht die früheste Erinnerung an meine ganz persönliche Autoleidenschaft aus. Und wenn ich ehrlich bin, hat sich daran so viel auch nicht verändert, außer, dass die Marke von ein paar technischen Daten, Messergebnissen und Fahreindrücken ergänzt wird. Ich arbeite seit 2020 im Test-und-Technik-Ressort von auto motor und sport und kümmere mich um Fahrberichte, Tests und Reportagen und, nunja, zähle dann auch wieder die Marke mit ein paar Ergänzungen in Textform und Bewegtbild auf. Meine Leidenschaft ist neben dem Auto selbst noch der Motorsport, den ich leidenschaftlich verfolge und mit dem Kartsport auch selbst betreibe.