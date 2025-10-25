Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid im Dauertest

Dieser Artikel wächst mit dem Kilometerstand des Toyota Corolla Touring Sports 2.0 Hybrid. Die neuesten Einträge stehen immer ganz oben, ältere wandern somit nach unten. Über das ausklappbare Inhaltsverzeichnis können Sie schnell zwischen den einzelnen Kapiteln wechseln.

Das Uber-Auto 30.9. 2025, KM 92.746, Gerd Stegmaier

Eine Fahrt im Toyota Corolla löst keine überschäumende Vorfreude aus, vor allem wenn 200 Kilometer nächtliche Autobahnfahrt anstehen: Man denkt an seltsam vom Tempo entkoppeltes Motor-Geheule und gummibandartig verzögerte Beschleunigung. Aber schon auf dem Weg zur Autobahn nutzt der Japan-Kombi die Zeit, seinen Fahrer problemloser Funktionalität zu überzeugen – und mit offensiv links in den Instrumenten zur Schau gestellter Sparsamkeit. Die steht bei einem Hybrid automatisch im Fokus, nicht nur wenn die Fahrt in Stuttgart beginnt. Dabei geht es auch schon los mit Irritationen, die man seit der letzten Begegnung mit dem Planeten-Getriebe-Hybrid längst vergessen hat: Meist löst der Startknopf kein Anspringen des Vierzylinders aus, sondern das Einlegen der Fahrstufe D.

Weitere Eingewöhnung macht einem der Corolla ST leicht: Er fährt einfach – im doppelten Sinne. Gas, Bremse, fahren, stehen – an viel mehr braucht man nicht zu denken. Und gerade weil man das nicht muss, hat man Zeit, auf anderes zu achten. Auf die angenehm komfortable Federung und das dennoch ausreichend präzise Handling und die solide Straßenlage. Oder den erfreulich niedrigen Verbrauch: Wer in die Stadt und durch sie hindurch vor allem auf Ringstraßen gleitet, kommt selbst nach einem Kaltstart mit 4,5 bis 5 Litern aus. Wer auf der Autobahn wiederholt beobachten will, wie der Corolla bei 194 km/h gegen eine unsichtbare Wand läuft und in der Folge regelmäßig nicht mehr als 191 km/h zulässt, muss auch mit elf und mehr Litern rechnen.

Wundern darf man sich auch im Japaner. Über die Sparsamkeits-Gamification (Eco-Score) mit ihren drei eigentümlich illustrierten Säulen, bei denen man auf Anhieb von keiner weiß, was sie einem sagen will. Oder über die eingeschränkte Senderliste des Radios und die eigenwillig bezeichneten Menüpunkte im Touchscreen, auf dem sich scheinbar gewollt Schaltflächen übereinander anordnen.

Gerd Stegmaier "Quellen" über den Stationssymbolen – da muss man schon genau zielen.

Und die bei jedem Start wieder aufpoppende Meldung: "Parkunterstützungsbremse AUS". Erinnert irgendwie an ein Hundekommando, warnt aber davor, dass die Notbremsfunktion beim Rückwärtsfahren während des Einparkens deaktiviert ist – klar, niemand würde seinen Hund "Parkunterstützungsbremse" nennen.

Gerd Stegmaier Die Warnung für das abgestellte Assistenzsystem kommt bei jedem Neustart – was sie bedeutet, erschließt sich nicht auf Anhieb.

Immerhin lässt sich das Assistenzsystem deaktivieren. Übrigens nicht über den Touchscreen, sondern via Lenkradtastennavigation durch ein kryptisches Abkürzungsmenü zwischen den digitalen Rundinstrumenten.

Wer sich um solche Schrulligkeiten im Toyota nicht kümmert, dem fällt außerhalb auf: Dieses Auto gibt es viel öfter, als man glaubt. Das geht einem ja mit vielen Modellen so, auf die man sich eingeschossen hat, weil man sie selbst fährt.

Gerd Stegmaier Man kann mit dem Hybridantrieb sparsam unterwegs sein, muss aber dennoch öfter an die Zapfsäule, weil der Tank klein ist.

Aber den Toyota Corolla als Kombi sieht man vor allem in Schwarz im Dienst von Uber-Fahrern oder in Beige als Taxi. Klar, wer Leute von A nach B fährt, auf alles Mögliche achten muss, der braucht ein Auto, das einfach fährt – im doppelten Sinne.

Nachts bleiben die Fenster zu 31.7.2025, KM 77.892, Michael von Maydell

Der Toyota, fesch angezogen im GR-Sport-Dress, meistert diesen Dauerlauf erfreulich problemlos – auch der Marder hat inzwischen von ihm abgelassen. Viel mehr als die üblichen Inspektionen (alle 15.000 Kilometer), mit frischem Öl sowie Innenraumfilter, und eine neue Kalibrierung der Reifendrucküberwachung war bislang nicht nötig. Eher fallen im Alltag Kleinigkeiten auf, die schon mal stören können.

Unbeleuchtete Tasten? Verdienen kein Applaus.

Beispielsweise die unbeleuchteten Fensterhebertasten. So öffnen Corolla-Neulinge beim Einfahren in eine Tiefgarage schon mal spontan die hinteren Fenster.

Das Fahren, in die Garage und in die Ferne, beherrscht der hybridmotorisierte Toyota dafür fehlerfrei. Leise rollend und rein elektrisch in der Stadt oder sparsam (selten mehr als sieben Liter) auf langen Strecken – der Corolla beweist immer wieder, wie ausgeklügelt der hybride Antriebsstrang mittlerweile ist. Und solange man den Kombi nicht beständig über 160 km/h treibt, ist auch vom Verbrenner wenig zu hören. Aber nicht falsch verstehen, der Touring Sports ist keine Wanderdüne. 198 PS stark, stürmt er in unter neun Sekunden auf 100 km/h. Zu den wichtigsten Vorzügen zählen dennoch das komfortbetonte Fahrwerk und der große Laderaum. Ein gut gemachter Kombi eben, der seinen Fahrer zur Besinnung bringen kann.

Beim nächsten Mal kleb‘ ich ihm einen! 3.2.2025, KM 60.454, Thomas Hellmanzik

Jetzt geht’s hier tatsächlich nochmal um die Mittelkonsole. Zunächst: Die glanzschwarze Verkleidung ringsum ist schon reichlich stark zerkratzt (haben wir Kunststoffpolitur?). Aber vor allem blendet nachts das beleuchtete "D" neben dem Getriebewählhebel. Meine Behelfslösung: Taschentuchpackung drüberlegen. Aber falls ich in der Redaktion einen Winterreifen-Tempolimit-Sticker finde, kleb‘ ich dem Corolla einen!

Thomas Hellmanzik Die Mittelkonsole reagiert empfindlich auf Kratzer und das helle "D" der Automatik kann nachts schon mal stören.



Nicht, dass er einen bräuchte, denn laut Schein fährt er ohnehin bloß 180 km/h, laut Tacho ein bisschen mehr. Dafür eskaliert bei höherem Tempo der Verbrauch gar nicht so wild, aber die Reichweite leidet mit dem kleinen 43-Liter-Tank trotzdem ganz schön.

Nach mindestens zwei Tank- und anderen Raststopps ging anschließend weder Apple CarPlay noch Android Auto. Bei einer Fahrt steckte die iPhone-Schnittstelle in einer Verbindung-an-aus-Schleife fest. Ein anderes Mal ploppte CarPlay dann zehn, fünfzehn Minuten nach einer Fahrpause plötzlich wieder auf.

Ein Marder stört den soliden Dauerlauf 11.12.2024, KM 57.510, Carl Nowak

Beim Toyota ist der Wurm drin, besser gesagt: der Marder. Mittlerweile ist der Corolla bereits das dritte Mal unplanmäßig in der Werkstatt. Das erste Mal knabberte ein Marder an einem Wasserschlauch zwischen Kühler und Wasserpumpe. Beim anschließenden Werkstattbesuch wurde der zwar getauscht und ein Marderschreck verbaut, der gleiche Fehlercode ließ den Corolla aber nur kurze Zeit später mit zahlreichen Fehlermeldungen in einem Tunnel stranden.

Hans-Dieter Seufert Einmal knabbern und schon ist Schluss mit der Reise.



Ursache: ein Marderbiss an der Masseleitung der Wasserpumpe, vermutlich noch vom ersten Marderangriff, den die Werkstatt wohl übersehen hatte. Nun: ein drittes Mal. Fehlermeldungen zwingen zum Zwischenstopp. Erneut ist es die Wasserpumpe. Ein Funktionstest des ausgebauten Teils legte jedoch keine Fehler offen. Um weitere Defekte auszuschließen, wurde die Pumpe vorsorglich getauscht, damit der Corolla Touring Sports in der zweiten Hälfte des Dauertests ohne tierische Sabotage und elektrische Wehwehchen dem Toyota-typischen Zuverlässigkeitsversprechen noch gerecht wird.

Schön sparsam und alles einpacken 1.9.2024, KM 41.346, Michael von Maydell

So richtig rund lief es für den sportlich aufgetakelten Toyota ja nicht. Ein Marder knabberte am Kühlmittelschlauch; der Kombi stand erst am Straßenrand und später lange in der Werkstatt.

Seither läuft aber alles bestens, und nach rund 40 000 Kilometern ist klar: Ökonomischer fährt derzeit kein weiterer Dauerläufer mit Verbrenner. Selbst bei voller Beladung fordert der 196 PS starke Vollhybrid kaum mehr als 6,5 l/100 km. Um den Verbrauch höher zu treiben, bedarf es schon eines sehr zügigen Fahrstils. Der wiederum erfordert zumindest auf der Autobahn tolerante Passagiere. Der brave Motor meldet sich jaulig zu Wort, und die Standard-Soundanlage mit ihren sechs Lautsprechern kommt nicht gegen das Getöse an.

Hans-Dieter Seufert Unter dem Ladeboden ist immer noch viel Raum für viele Utensilien.



Entspannter gelingt der Einsatz bei Fotoproduktionen. Stative, Helme, Jacken und mehr ins Unterbodenfach; Netz einspannen; Koffer und Taschen aller Art in den 581 Liter großen Laderaum drüber. Klasse auch, dass die Bodenplatte auf der Oberseite mit Teppichware und umgedreht mit Kunststoff bezogen ist.

So weit also alles bestens. Demnächst steht die nächste Inspektion an. Mehr als frisches Öl und Filter sollte nicht fällig sein.

Wo bitte schön verräume ich den meine Schlüssel? 19.11.2023, KM 12.432, Michael von Maydell

Für mich, Liebhaber klassischer Kombis mit viel Platz, ist ein Blick in den Kofferraum oft wichtiger als unter die Haube. Zumal hybride Motoren ja eh keine Schönheiten sind.

Also Klappe auf, und yeah: der ist ja mal richtig groß. Und unter dem Ladeboden? Auch okay. Kein Reserverad, das schafft Platz für Kleinkram und Putzzeugs.

Michael von Maydell In der Mittelkonsole könnte etwas mehr Ablagefläche nun wirklich nicht schaden.



Also alles wieder zu. Einsteigen, aber was bitte schön ist das den für eine Mittelkonsole? Kein Fach, keine Ablagen, zwei Getränkehalter, dafür ein großer Schalthebel. Hmm, Design ist nicht alles, oder? Immerhin weiter hinten, eine Ladeschale mit Gummierung. Gut so, dann verrutscht auch kein Telefon. Und jetzt fahren wir mal los. Wie er fährt? Dazu später mehr. Aus der Redaktionsgarage raus auf die Straße säuselt er jedenfalls rein elektrisch.

Das ist der Dauertest-Kandidat Toyota Corolla Touring Sports 7.11.2023, KM 10.196, Michael von Maydell

Im Sommer verließ uns der schwarzgraue Toyota RAV 4, der den gesamten Dauerlauf bravourös meisterte. All jene, die gern leise, entspannt und sparsam durch Europa cruisten, lernten den hybriden Antrieb schnell schätzen und vermissen den Japaner schmerzlich.

Hans-Dieter Seufert Schon gewusst? Mit 1,12 Millionen Exemplaren war der Corolla im Jahr 2022 das meistverkaufte Auto der Welt.



Vor einigen Wochen hat sich die Stimmung spürbar gebessert. Toyota entsandte einen knallroten Corolla Touring Sports in GR-Ausstattung in den Dauerlauf. Dank kräftig ausgeformten Front- und Heckschürzen plus schwarzem Dach und großen 18-Zoll-Rädern ist der 4,65 Meter lange Vollhybrid gewiss kein Mauerblümchen im Fuhrpark. Passend dazu steckt unter dem Blech nicht der 1,8 Liter große Saugbenziner, sondern die Zweiliter-Variante (152 PS), der im Verbund mit Planetenradgetriebe und 83-KW-E-Motor für eine hohe Systemleistung von 196 PS sorgt. 100 km/h schafft er laut Werksangaben in 7,5 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit bei vernünftigen 180 km/h. Unsere eigenen Messungen auf Testgelände stehen noch aus.

Seine Energie zieht sich das E-Werk aus einer Lithium-Ionen-Batterie unter der Rückbank (1,4 kWh). Clever, denn so bietet der Kofferraum ein gutes Ladevolumen von 581 Liter bis 1.591 Liter. Auch wenn der Toyota im Heckabteil ohne Durchlade auskommen muss, steht größeren Reisen da doch wenig entgegen.

Preislich sortiert sich der Corolla, übrigens mittlerweile die zwölfte Neuauflage des weltweit so beliebten Toyota, knapp unter 40.000 Euro ein. Wichtige Extras wie Totwinkel-Warner oder Parksensoren kommen allerdings noch on top. Eine stattliche Summe für einen Kombi der Kompaktklasse, umso mehr achten wir auf Materialqualität und eine gewissenhafte Verarbeitung.

Also dann – Bahn frei für den Kombi. Wir sind gespannt, ob er sich über die lange Distanz ebenso bewährt wie der RAV4.