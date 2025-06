Hat schon als Knirps so oft es ging am Airport Kerosin geschnüffelt und neugierig die Nase durch den Flughafenzaun gedrückt. Seitdem nie mehr ganz losgekommen von der Leidenschaft für die Fliegerei - trotzdem nicht im Cockpit gelandet, sondern beim Journalismus. Dass aus dieser Kombination am Ende ein ernsthafter Beruf herausspringt, hätte er aber auch nicht gedacht.