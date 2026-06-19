Cupra Tavascan Black Edition: Der Stromer präsentiert seine dunkle Seite

Die sportliche Seat-Schwester Cupra kündigt für den Elektro-SUV Tavascan ein neues Sondermodell an. Die Black Edition interpretiert das Design des Modells mit dunklen Elementen neu. Damit soll der Auftritt noch kraftvoller ausfallen.

Ist schwarz, aber nicht zwingend Die Basis für die Black Edition bildet eine Außenlackierung im Farbton Midnight Black. Die Edition kann darüber hinaus aber auch in jeder anderen Farbe aus dem Tavascan-Farbfächer geordert werden.

Die in jedem Fall gesetzten schwarzen Akzente finden sich in Form von schwarzen Kühlergrilleinsätzen im Frontstoßfänger, schwarz gehaltenen Außenspiegeln sowie dunklen Verkleidungen im unteren Karosseriebereich. Hinzu kommen 21 Zoll großen Katla Sport-Leichtmetallfelgen mit mattschwarzer Lackierung.

Passend zur Außenoptik prägen dunkle Materialien das Interieur, die Schalensitze tragen schwarze Dinamica-Bezüge. Kontraste setzen kupferfarbene Metallapplikationen am Armaturenbrett, in den Türverkleidungen, an der Mittelkonsole und an den Sitzen.

Ausstattung wird aufgewertet Außer dunklen Elementen bietet die Black Edition aber auch eine erweiterte Ausstattung. Das sogenannte "Adrenaline Pack" spült unter anderem elektrisch einstellbare Vordersitze mit Memory- und Heizfunktion, eine immersive Ambientebeleuchtung, ein Premium-Soundsystem von Sennheiser, die adaptive Fahrwerksregelung Dynamic Chassis Control (DCC), ein Panorama-Glasdach sowie fortschrittliche Fahrer-Informationssysteme an Bord.

Zu haben ist der Tavascan Black Edition aber noch nicht, denn dessen Produktion in China startet erst im Sommer. Entsprechend kommuniziert Cupra auch noch keine Preise.