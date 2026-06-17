Extrem hohe Kundennachfrage: BMW zieht i3-Bestellstart vor

Vorgestellt wurde der neue BMW i3 der neuen Klasse im März. Dabei wurde ein Bestellstart ab Herbst 2026 kommuniziert. Jetzt scheinen die Bayern die Öffnung der Auftragsbücher deutlich vorzuziehen. Der Grund: eine extrem hohe Kundennachfrage.

Bestellstart noch diese Woche Wie die Automobilwoche berichtet, öffnet der Autobauer die Bestellphase für die neue Elektro-Limousine bereits ab Donnerstag, 18. Juni. Dann sollen Kunden Bestellungen für eine "1stEdition" abgeben können. Bereits kurz nach der Präsentation des neuen i3 habe BMW-Vertriebsvorstand Jochen Goller von einer Resonanz gesprochen, die den schon extrem positiv aufgenommenen iX3 nochmals deutlich übertreffe. Für den SUV lagen nur wenigen Monate nach der Vorstellung im vergangenen Herbst rund 50.000 Bestellungen vor. Die Flut an positiven Rückmeldungen komme aber nicht nur aus Europa, sondern ebenso aus China.

Bislang hat BMW den neuen i3 ausschließlich als i3 50xDrive mit einem 345 kW (469 PS) starken Allradantrieb gezeigt. Weitere Antriebsvarianten sowie ein Touring-Modell sollen folgen. Preise hat BMW bislang nicht genannt. Der i3 50xDrive dürfte aber wenigstens 65.000 Euro kosten.

Gefertigt wird der i3 im BMW-Stammwerk in München. Auf den ursprünglichen Produktionsplan soll der vorgezogene Bestellstart laut Automobilwoche keinen Einfluss haben. Der Start der Serienfertigung des i3 ist für August geplant.