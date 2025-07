Kia EV6 GT: 650 PS für ein halbes Jahr geschenkt

Das Herzstück des Kia ist seine Leistung von 650 PS (478 kW) und das Drehmoment von 770 Nm, die zusammen für ein äußerst dynamisches Fahrerlebnis sorgen. Mit diesen Werten beschleunigt der EV6 GT in nur 3,5 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Besonders hervorzuheben ist die Launch Control, die es dem Fahrer ermöglicht, die Leistung im höchsten Maße zu entfalten. Dies macht den EV6 GT zu einem Sportler, der sowohl auf der Autobahn als auch auf kurvigen Strecken seine Stärken ausspielt. Ein weiteres Highlight des EV6 GT ist der Driftmodus, der für noch mehr Fahrvergnügen sorgt, indem er das Fahrzeug auf abgesperrten Strecken gezielt in den Drift versetzt.

Trotz seiner sportlichen Ausrichtung bleibt der Kia EV6 GT alltagstauglich. Die überarbeitete Fahrwerksabstimmung sorgt dafür, dass das Fahrzeug eine gute Fahrpräzision aufweist, ohne den Komfort zu sehr einzuschränken. Auf kurvigen Strecken fühlt sich der EV6 GT agil und direkt an, was ihn besonders für sportlich orientierte Fahrer attraktiv macht. Zugleich sorgt das Fahrzeug in der Praxis für eine komfortable Fahrt, ohne dabei zu hart oder unkomfortabel zu wirken.

Falls Sie jetzt Lust bekommen haben, selbst in das Steuer des EV6 Gt zu greifen, kommt hier Ihre Gelegenheit. Nehmen Sie an der Umfrage des sport auto Award 2025 teil und gewinnen Sie einen dieser Preise:

