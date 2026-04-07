Kia PV5 Crew Van: Vom 5-Sitzer zum Kasten mit einem Handgriff

Tour eins dient der Personenbeförderung, auf dem Rückweg soll aber möglich viel Fracht mitgenommen werden. Bislang mussten hier immer Zugeständnisse gemacht werden. Das könnte sich zukünftig ändern, denn Kia erweitert seine Palette an vollelektrischen Platform Beyond Vehicle (PBV)-Modellen um den PV5 Crew Van. Der bietet einen neuen, flexiblen Werksumbau, der für den gemischten Transport von Personen und Fracht konzipiert ist.

Der PV5 Crew Van basiert auf der Langversion des Kia PV5 Cargo, ermöglicht einen schnellen Wandel zwischen Sitz- und Frachtraum-Konfigurationen und richtet sich an Unternehmen, die für wechselnde tägliche Aufgaben anpassungsfähige Fahrzeuge benötigen. Der PV5 Crew Van ist Teil der Kia-Umbaustrategie "Made in Plant (MIP)", bei der die Umrüstung des Fahrzeugs direkt im Kia-Werk erfolgt. Durch diesen Ansatz, der zusammen mit Umrüstpartnern entwickelt wurde, kann die Marke werkseitig integrierte Lösungen mit einem höheren Maß an Individualisierung anbieten.

Super-Sitz-Klapptrick Den schnellen Wechsel zwischen beiden Innenraumkonfigurationen ermöglicht ein ausgefeiltes Sitzhebelsystem. Das One-Touch-Sitzhebel-System ermöglicht es dem Fahrer, die neue PV5-Variante innerhalb von Sekunden von einem Zweisitzer mit Frachtraum in ein fünfsitziges Crew-Fahrzeug zu verwandeln.

Ein einziger Hebel entsperrt die Rückenlehne, kippt das Sitzkissen und verschiebt die Trennwand. Die Betätigung des Mechanismus erfordert kein Werkzeug. Das Laderaumvolumen beträgt je nach Konfiguration 3,7 m3 (Zweisitzer) oder 2,4 m3 (Fünfsitzer), die Länge der Ladefläche variiert entsprechend zwischen 1.965 Millimetern und 1.278 Millimetern. Ein Airline-Schienensystem dient zur Sicherung der Ladung und zum Anbringen von Zubehör. Hinzu kommen ein rutschfester Bodenbelag sowie eine 230-Volt-Steckdose im Laderaum.

Der PV5 Crew Van ist mit einer 51,5-kWh-Batterie ausgestattet, die eine Reichweite von bis zu 283 Kilometern erlauben soll. Die maximale Nutzlast wird mit 625 Kilogramm angegeben.

Der Produktionsstart des PV5 Crew Van ist für den 30. April 2026 geplant. Der Termin der Markteinführung wird, wie auch der Preis, zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.