Hinterachslenkung im Mercedes EQS als Abo-Upgrade 10 Grad für 489 Euro im Jahr

Mercedes bietet für die Hinterachslenkung im EQS ein Upgrade im Abo an. 4,5 Grad Einschlag sind Serie, wer 10 Grad möchte, zahlt 489 Euro im Jahr.

Dass bei einem derart digitalen Fahrzeug wie dem Mercedes EQS Sonderausstattungen digital zu- und abbuchbar sind, ist eigentlich keine Überraschung. Zuletzt hatte bereits Volkswagen geäußert, dass man die Möglichkeit des autonomen Fahrens mit der Einführung der E-Limousine Trinity (2026) als Funktion für sieben Euro pro Stunde buchbar machen könnte. Die Idee dahinter ist immer gleich: Die verkauften Autos verfügen standardmäßig über jegliche notwendige Hardware, doch Features wie eine erhöhte Reichweite oder Leistung, sowie einzelne Assistenz- und Komfort-Funktionen werden erst gegen eine monatliche oder jährliche Gebühr freigeschaltet.

Park-Paket muss dabei sein

Mit der neuen Technologie rund um Over-The-Air-Updates sind solche Konzepte längst kein Hexenwerk mehr. Per fest verbauter 4G-eSim sind viele neue Fahrzeugmodelle ständig online und auf Empfang. Auf dieser Basis bietet Mercedes den EQS-Kunden nun die Möglichkeit, die Hinterachslenkung mit dem größmöglichen Einschlagwinkel von 10 Grad gegen eine jährliche Gebühr von 489 Euro freizuschalten. Alternativ steht das Upgrade für 1.169 Euro drei Jahre lang zur Verfügung. Grundvoraussetzung ist, das Park-Paket inklusive 360-Grad-Kamera an Bord zu haben und auf Mischbereifung zu verzichten. Das ist übrigens auch bei der neuen S-Klasse so.

Mercedes / Patrick Lang Die Hinterachslenkung mit einem Einschlagwinkel von bis zu 10 Grad gibt es auch in der neuen S-Klasse (links im Bild).

Gebucht wird die 10-Grad-Hinterachslenkung über den Mercedes me-Account. Die Aktivierung erfolgt automatisch, nachdem die Zündung 120 Sekunden abgeschaltet und anschließend wieder eingeschaltet wird. Eine entsprechende Benachrichtigung auf dem Infotainment-Screen meldet schließlich Vollzug, wie das Onlineportal mbpassion erläutert. Wem das Abo-Modell nicht behagt, bleibt weiterhin die Option das Extra ab Werk dauerhaft zu kaufen. Der Preis für die Hinterachslenkung im EQS dürfte sich am Aufpreis für die S-Klasse orientieren. Dort kostet die 10-Grad-Version rund 1.550 Euro. Dazu kommen 1.130 Euro für das Park-Paket (für die 4,5-Grad-Version nicht erforderlich).

Fazit

Sollte die Hinterachslenkung ab Werk analog zur S-Klasse 1.550 Euro kosten, stellt sich die Frage, warum man im Abo 489 Euro pro Jahr zahlen sollte. Schließlich ist der EQS ohnehin im hochpreisigen Segment zu Hause und da werden gerne satt Extras eingebucht. Wer die Funktion mit 10 Grad nur "mal ausprobieren" möchte, sollte dann schon eine günstigere Option mit kürzerer Laufzeit wählen können. Dann könnte eine solche Zubuch-Option auch sinnvolle Ergänzung sein.