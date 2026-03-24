Mercedes-Maybach VLS: Luxus-VLE wird zum Maybach

Mercedes sieht in der Luxusklasse Platz für einen Großraumvan und kündigt den neuen Mercedes-Maybach VLS an. Der basiert auf dem eben erst vorgestellten VLE und soll das Top-End-Portfolio der Schwaben ins Segment der "Grand Limousines" erweitern.

Luxus pur – vor allem im Fond Der neue Mercedes-Maybach VLS soll ein außergewöhnliches Raumgefühl mit unvergleichlicher Exklusivität kombinieren. Für die "private Lounge" im Fond des Großraumvans kündigt Mercedes kompromisslose Handwerkskunst, edelste Materialien, exquisite Designdetails und digitale Innovationen an. Kurz gesagt, der VLS soll auch höchsten Kunden-Ansprüchen im Fond genügen. Nach außen kenntlich macht Mercedes den Luxusvan mit dem typischen Maybach-Signet auf der C-Säule. Weitere Details und einen Premierentermin nennt Mercedes noch nicht.

Was Kunden erwarten können hatte der Autobauer schon mit Showcar Vision V im Jahr 2025 aufgezeigt. Was die technischen Rahmenbedingungen angeht, dürfte ein Blick auf den eben erst vorgestellten VLE die Richtung vorgeben. Wobei hier vermutlich nur die Allradvariante des VLE 400 4-Matic mit 305 kW (415 PS) den Sprung ins Maybach-Lager schaffen dürfte.

Zielen dürfte der Mercedes-Maybach VLS vorwiegend auf betuchte Kunden im asiatischen Raum, vor allem in China, die besonders viel Wert auf luxuriöses Reisen im Fond legen.

Der VLS basiert wie der VLE auf der VAN.EA-Plattform und kommt rein elektrisch daher. Mit der Bezeichnung VLS knüpft Mercedes ganz klar an die S-Klasse-Limousine an.