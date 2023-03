Nissan Skyline GT-R R32 EV Godzilla als Elektro-Restomod

Elektromobilität ist auch beim japanischen Autobauer Nissan ein wichtiges Thema. Nicht nur beim Blick in die Zukunft, auch der Blick zurück geht in Richtung Elektromobilität. Entsprechend kündigt Nissan über Twitter an, eine Skyline GT-R vom Typ R32 auf E-Antrieb umzurüsten. Die Initiative zu diesem Projekt ging von einem Ingenieur aus, der bei Nissan neue Elektroantriebe entwickelt und sein Traumauto – den GT-R R32 – gerne damit kombinieren möchte.

Mehr als ein kurzes Teaservideo, das einen R32 in der Heckansicht zeigt und dazu den Sound des 2,6 Liter großen Reihensechszylinders liefert, gibt es bislang allerdings noch nicht. Wenn Nissan dem Antriebskonzept des Originalfahrzeugs treu bleiben möchte, gilt Allradantrieb als gesetzt. Der Elektroumbau müsste also wenigstens zwei E-Motoren – einen an jeder Achse – tragen. Die Batterien müssten im Kofferraum, unter der vorderen Haube, im Bereich der Rückbank oder dem Mitteltunnel Platz finden. Weitere Details zum Projekt sollen in Kürze folgen.

Der R32 EV-Umbau könnte auch als erstes Signal für einen kommenden neuen GT-R gedeutet werden. Schon lange gibt es Gerüchte und Andeutungen aus Japan, dass der GT-R R36 mit Elektroantrieb kommen und zudem als erstes Nissan-Modell über Feststoffbatterien verfügen könnte.

In der Fotoshow zeigen wir zwei legendäre GT-R-Generationen im Vergleich.

Fazit

Nissan kündigt ein Restomod-Projekt rund um den legendären Skyline GT-R R32 an, bei dem der potente Reihensechszylinder durch einen Elektroantrieb ersetzt wird. Godzilla unter Strom, das könnte auch als erster Ausblick auf die GT-R-Zukunft gedeutet werden.