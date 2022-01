Opel Combo Life, Vivaro Kombi und Zafira Life Verbrenner-Aus für 3 Familien-Opel

Opel hat sich hohe Ziele gesteckt in Sachen Elektrifizierung. Laut Geschäftsführer Uwe Hochgeschurtz gebe es dahingehend keine Alternative. Deshalb will die Marke auf dem europäischen Markt ab 2028 ausschließlich Modelle mit batterieelektrischem Antrieb verkaufen. Und die Rüsselsheimer nehmen in Sachen Elektrifizierung noch schneller Tempo auf, bis Mitte dieses Jahres sollen bereits 22 stromernde Opel-Modelle vorfahren – vom Mini-Leichtfahrzeug Opel Rocks-e bis hin zum großen Opel Movano-e, der zum Transporter-Programm gehört.

Zu Letzterem gehören auch die Van-, beziehungsweise Hochdachkombi-Modelle Combo Life, Vivaro Kombi und Zafira Life. Diese können Kunden künftig ausnahmslos nur noch elektrisch bestellen. Ab wann? Nun, ab sofort. Das gab Opel vor Kurzem in einer Pressemitteilung bekannt – mit dem zusätzlichen Hinweis, dass Combo und Zafira Life auf dem Markt bereits sehr erfolgreich seien. Zudem stellt CEO Hochgeschurtz in der Pressemitteilung klar: "Opel wird künftig noch stärker durch umweltfreundliche Innovationen punkten. Und was uns den schnellen Wandel noch einmal sehr deutlich vor Augen führt: Ab 2024 gibt es ausnahmslos jedes Opel-Modell auch elektrifiziert – sprich: auch die Nachfolger von Crossland und Insignia. Unser Statement ist eindeutig: Ab 2028 werden wir in Europa ausschließlich batterie-elektrische Opel verkaufen."

Fortschrittliche Wasserstoff-Power

Opel Mit dem Vivaro-e Hydrogen hat Opel übrigens ein Transport-Fahrzeug im Programm, das auf dem Vivaro-e basiert, seine Energie allerdings aus einer Wasserstoff-Brennzelle mit Plug-in-Batterie holt.

Übrigens: Bezüglich der alternativen Antriebe konzentrieren sich die Rüsselsheimer nicht ausschließlich auf batterie-elektrische Technologie. Mit dem Vivaro-e Hydrogen hat Opel auch ein Transport-Fahrzeug im Programm, das zwar auf dem Vivaro-e basiert, seine Energie allerdings aus einer Wasserstoff-Brennzelle mit Plug-in-Batterie holt und vollgetankt mehr als 400 Kilometer schaffen soll. Laut Opel wird der erste gefertigte Vivaro-e Hydrogen seine emissionsfreie Arbeit im Fuhrpark des Hausgeräteherstellers Miele aufnehmen.

Fokus liegt auf neuem Astra

Als "Dreh- und Angelpunkt der E-Offensive" bezeichnet Opel für die kommenden Monate jedoch nicht etwa ein Modell aus dem Transporter-Segment. In erster Linie liege der Fokus nun auf der neuen Generation des Opel Astra, der nach seiner Premiere im September 2021 nun im kommenden Frühjahr zu den Kunden rollt. Als Plug-in-Hybrid ist der neue Astra schon direkt ab Marktstart verfügbar. Der rein elektrische Astra-e folgt im Jahr 2023.

Nachhaltigkeit abseits der Produktpalette

Auf dem Weg in die CO₂-neutrale Zukunft bezieht die Marke mit dem Blitz im Emblem nicht nur die Modelle und ihre Antriebsarten ein. Laut Angaben des Unternehmens forcieren Opel und Stellantis in diesem Jahr auch die Pläne zum Bau einer Batteriezellen-Gigafactory in Kaiserslautern. Und in Rüsselsheim verfolgt man das Konzept, den Stammsitz als künftige Deutschlandzentrale von Stellantis zum grünen Campus umzugestalten.

Fazit

Opel überrascht mit der Entscheidung, dass die Modelle Combo Life, Vivaro Kombi und Zafira Life ab sofort nur noch in den E-Versionen bestellbar sind. Zudem steht der neue Opel Astra in den Startlöchern – er kommt ab Marktstart auch als Plug-in-Hybrid und 2023 ebenfalls als reiner Stromer. Damit treiben die Rüsselsheimer die Elektrifizierung der Marke weiter voran.