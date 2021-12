Tesla Model 3 mit schickem Innenraum Vilner wertet Tesla mit Stoff und Leder auf

Die Preise des Tesla Model 3 starten in Deutschland aktuell bei 42.990 Euro. Darin enthalten ist eine schwarze Innenraum-Ausstattung, zu der auch vegane Sitzbezüge gehören. Wer etwas anderes möchte, hat genau eine Option: Für 1.200 Euro Aufpreis gibt es eine weiße Innenausstattung mit wiederum veganen Sitzbezügen. Der bulgarische Veredler Vilner hat diese Vielfalts-Lücke im Tesla-Angebot erkannt und bietet jetzt eine schicke Alternative aus Stoff und Leder an.

Vilner Mit dem neuen Stoff-Innenraum von Vilner kommt eine Oberklasse-Ausstattung in das Tesla Model 3, das in der Mittelklasse zu Hause ist.

Viel Stoff, wenig Leder

Die Bulgaren beziehen die Model-3-Sitze auf Wunsch mit einer Stoff-Leder-Kombination. In Sachen Stoff verwenden sie Tartan-Stoff und Stoff ohne Muster – beides in Grau, wobei die Sitz- und die Rückenfläche in einem etwas hellerem Ton gehalten sind. Die Seitenflächen der Sitze und die breite Mittelarmlehne verdeckt braunes Nappaleder.

Vilner Die Sitze sind mit einer stilsicheren Kombination aus zwei Stoffen bezogen, außen kommt Nappaleder an das Gestühl.

Kein Sicht-Plastik mehr

Und auch die beim Tesla-Model-3-Innenraum nicht unbedingt hochwertig wirkenden Kunststoff-Oberflächen, wie beispielsweise an A-, B- und C-Säule, verkleidet Vilner mit Stoff. Hinzu kommen passende Überzüge für die Sonnenblenden und Tür-Innenverkleidungen. Das i-Tüpfelchen setzt ein Stoffeinsatz in der unteren Lenkradspeiche.

Die neue Innenraumverkleidung mit hochwertigen Stoffen und Nappaleder kostet 8.000 Euro.

Fazit

Vilner hat sich im Bereich hochwertiger moderner Sattlerarbeiten einen Namen gemacht. Jetzt haben sich die bulgarischen Veredler den Innenraum des Tesla Model 3 vorgenommen – und damit den Innenraum eines modernen und schicken Elektroautos, das bei der Qualitäts-Anmutung im Cockpit noch deutlich Potenzial hat.

Die Bezüge aus schickem grauem Stoff und ein bisschen Nappaleder heben den Model-3-Innenraum auf ein völlig neues Level – der Look verströmt Hochwertigkeit und erzeugt eine Wohlfühl-Aura. Günstig ist die Aufwertung allerdings nicht: 8.000 Euro möchte Vilner dafür haben – damit steigt der Einstiegspreis des Model 3 auf fast 53.000 Euro. Allerdings bekommt der Kunde dann für sein Mittelklasse-Auto eben auch einen Oberklasse-Innenraum.