Tesla Model X Im Flügeltürer zum Raumschiff

Die Zeiten des legendären Astrovans scheinen gezählt. Eines Vans, der seit 1984 jede Space Shuttle-Crew der NASA die 14,4 Kilometer lange Strecke von ihren Quartieren zur Startrampe 39A fuhr. Innerhalb dieser Zeit summierten sich die paar Kilometer zu einer beachtlichen Gesamtsumme von über 38.600 Kilometern. Doch damit ist nun Schluss. Die Aufgabe des Astronauten-Shuttles übernimmt ab sofort eine Tesla Model X-Flotte.

Überraschend ist dies nicht, kooperiert die National Aeronautics and Space Administration, kurz NASA, seit längerem mit dem Multimilliardär Elon Musk, der zugleich Gründer von SpaceX und Tesla ist. Bereits im Januar 2020 zeigten sich die beiden Astronauten Robert Behnken und Douglas Hurley vor solch einem Flügeltür-Tesla. Der erste "scharfe" Einsatz soll am Nachmittag des 27. Mai dieses Jahres in Florida stattfinden. An diesem Tag ist der erste bemannte Start einer SpaceX-Rakete geplant.

Fazit

Die NASA und SpaceX setzen ab sofort auf Fahrzeuge aus dem Hause Tesla. Elon Musk zeigt: Besser kann man Ressourcen aus verschiedenen Unternehmen nicht miteinander kombinieren.