Oberklasse
E-Auto

Vinfast Lac Hong: Attacke auf Bentley und Co. aus Vietnam

Vinfast mit neuer Luxusmarke Lac Hong
Attacke auf Bentley und Co. aus Vietnam

Vinfast wird nicht gerade vom Erfolg geküsst. Jetzt wagen die Vietnamesen die Flucht nach vorn und stellen zwei neue Modelle der Kategorie "ultraluxuriös" vor.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 07.03.2026
Vinfast Lac Hong 900S Luxus-Elektro-Limousine
Foto: VinFast

Der noch immer sehr junge Autohersteller Vinfast kommt bisher nur auf einem Markt in die Gänge: dem heimischen. In Vietnam stellte die erst 2017 gegründete Marke im vergangenen Jahr mit 175.099 ausgelieferten Fahrzeugen einen neuen Rekord auf. Außerhalb des eigenen Landes läuft es dagegen so gar nicht für Vinfast: Global betrachtet hat die Marke nur 21.820 weitere Fahrzeuge verkauft; etwa die Hälfte davon in Indonesien. Die Absatzzahlen auf hart umkämpften etablierten Automärkten wie den USA (1.413 Neuzulassungen) oder Deutschland (284) sind dagegen kaum der Rede wert.

Angesichts dieser Zahlen wagt Vinfast nun die Flucht nach vorn und ordnet sein Modellprogramm neu. Der vietnamesische Hersteller teilt sein Autoportfolio künftig in drei klar ...