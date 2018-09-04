AMS Kongress
Thomas Harloff

Thomas Ranki-Harloff

Redakteur

Mein erstes Wort? Nicht "Mama" oder "Papa", sondern "Trabi" - das behaupten zumindest die genannten Menschen, die mich im westsächsischen Erzgebirge aufgezogen haben. Kurze Zeit später wuchs die Matchbox- und Legoauto-Sammlung ins Unermessliche und das heimische Teppichmuster wurde zum Rennstrecken-Layout. Diese Leidenschaft hat sich während der Abitur- und Studienzeit noch verstärkt, sodass es eine mehr als glückliche Fügung war, Mitte der 2000er-Jahre den Einstieg in den Online-Autojournalismus zu schaffen. Nach verschiedenen Zwischenstationen habe ich im September 2018 in der Redaktion von auto-motor-und-sport.de meine berufliche Heimat gefunden. Der Auto-Enthusiasmus ist ungebrochen - inzwischen begeistern mich jedoch eher E-Motoren als R6- und V8-Triebwerke.

Thomas kontaktieren

Meine aktuellsten Artikel:

Tesla Model 3 Blinkerhebel Modellpflege Facelift
Tesla Model 3 und Y Modellpflege

Eine Selbstverständlichkeit kehrt ins Model 3 zurück

Tesla gönnt Model 3 und Model Y einige Verbesserungen. Verbesserte Batterien und optimierte Reichweiten sind nur ein Teil der Modellpflege.
VideoBildergalerieE-Auto
Mercedes C-Klasse T-Modell auf der Autobahn A2 Richtung Berlin
Ausnahme vom Rechtsfahrgebot

Kennen Sie die 20-Sekunden-Regel?

VideoBildergalerieBußgelder
Letzter gebauter Ford Focus ST Werk Saarlouis
Letzter gebauter Ford Focus ST in Saarlouis

Der nächste GTI-Rivale verschwindet

VideoBildergalerieNeuvorstellungen & Erlkönige
Mikrowelle BMW Autoschlüssel Diebstahlschutz
Wirklich ein wirksamer Diebstahlschutz?

Autoschlüssel in der Mikrowelle - ernsthaft?!

VideoBildergalerieSicherheit
Prestige Motorsports Gen II Mopra 9,4-Liter-Hemi-V8-Motor
Prestige Motorsports 9,4-Liter-Hemi-Crate-Engine

V8-Monster mit beispiellosem Hubraum

VideoBildergalerieTechnik erklärt
VW Golf GTE Facelift 8.5 Cockpit Innenraum Interieur Armaturenbrett Patentzeichnung Eyetracking
Volkswagen patentiert Eyetracking-Bediensystem

Bedienung mit Augen statt richtigen Bedientasten?

VideoBildergalerieTechnik erklärt
3/2024, Mitsubishi Colt Plus 2024
Mitsubishi Colt läuft 2025 aus

Kurz-Comeback bereits vorbei

VideoBildergalerieNeuvorstellungen & Erlkönige
Opel Zafira Life M 2.0 Diesel, Exterieur
Rückruf bei Citroën, DS, Opel und Peugeot

Schon wieder Probleme mit der Abgasreinigung

BildergalerieSicherheit
Opel Grandland X Hybrid 4 Business Innovation, Exterieur
Rückruf bei Peugeot, Opel, Citroën und DS

Brandgefahr bei Hybriden - nicht laden!

BildergalerieSicherheit
SPERRFRIST 24.08.23 10 Uhr Mercedes EQA EQB Mopf Neuvorstellung
Auslaufmodelle

Diese Autos haben uns verlassen

VideoBildergaleriePolitik & Wirtschaft
BMW M2 CS Sechszylinder-Biturbo-Motor eingeklinkt BMW-Vorstand Jochen Goller
Aussage von BMW-Vorstand Jochen Goller

„Verbrenner werden niemals verschwinden. Niemals“

VideoBildergalerieAlternative Antriebe
Mansory Equestre auf Basis Ferrari 12Cilindri
Mansory Equestre auf Basis Ferrari 12Cilindri

Italo-Chic weicht Oberpfälzer Brutalo-Optik

VideoBildergalerieTuning
BYD Yangwang U9 Geschwindigkeitsrekord
BYD Yangwang U9 stellt neuen Topspeed-Rekord auf

China-Bolide kratzt an der 500-km/h-Marke

VideoBildergalerieE-Auto
BMW ix3 / Mercdes GLC
BMW iX3 vs. Mercedes GLC EQ

Welcher Hightech-E-SUV gewinnt das Datenduell?

VideoBildergalerieE-Auto
Autoklau Autodiebstahl Autodieb Kfz-Diebstahl Symbolbild
Diebstahlstatistik

Keiner klaut mehr Audi und BMW

VideoBildergalerieSicherheit
Renault 5 E-Tech Produktion Werk Fertigung eingeklinkt Dacia Duster
Submarke Ampere setzt auf LFP-Akkus

Renault bringt Billig-Batterien - Chance für Dacia?

VideoBildergalerieAlternative Antriebe
Mercedes GLC mit EQ-Technologie Innenraum Interieur
Neues Bedienkonzept bei Mercedes

Auch Mercedes kehrt zu Knöpfen und Tasten zurück

VideoBildergalerieTechnik erklärt
VW EA189 Nachrüstung Strömungsgleichrichter 1.6 TDI
10 Jahre VW-Dieselskandal - eine Bilanz

Milliardenstrafen, Knast und Fahrverbote

VideoBildergaleriePolitik & Wirtschaft
BMW Niederlassung Nürnberg Händler Handel Autohaus
BMW stellt auf Agenturmodell im Autohandel um

Bye bye, Vertragshändler!

VideoBildergaleriePolitik & Wirtschaft
Stellantis Logo Rückruf-Marken
Mega-Rückruf bei mehreren Stellantis-Marken

Brandgefahr bei Opel, Peugeot, Fiat und Co.

BildergalerieSicherheit
Mercedes EQE, Türgriff
China will wohl Design-Trend verbieten

Versenkte Türgriffe - Europa redet, China handelt

VideoBildergalerieSicherheit
Nissan Qashqai E-Power eingeklinkt 1,5-Liter-Turbomotor ZR15DDTe mit STARC-Verbrennungskonzept
Nissan mit Kaltgasspritzverfahren und STARC-Konzept

Diese Technik-Tricks führen zum Mega-Wirkungsgrad

VideoBildergalerieTechnik erklärt
