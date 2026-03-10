Wie 900-Volt-SiC-Plattform und 1.900 PS das Hypercar antreiben

Die technische Basis des Xiaomi Vision Gran Turismo ist eine 900-Volt-Siliziumkarbid-Plattform, die für maximale Effizienz und Leistung ausgelegt ist. Diese Technologie ermöglicht nicht nur eine Systemleistung von 1.900 PS, sondern auch eine optimierte Energieübertragung und geringere Wärmeverluste. Im Vergleich zu herkömmlichen 400-Volt-Systemen bietet die 900-Volt-Technologie eine schnellere Ladezeit und eine höhere Reichweite, was sie ideal für ein Hypercar macht.

Aerodynamik und Design Das Design des Vision Gran Turismo folgt dem Prinzip "Less is more". Jedes Bauteil erfüllt eine aerodynamische Funktion. Der Luftwiderstandsbeiwert von 0,29 unterstreicht die Effizienz des Designs. Markante Elemente wie die T-förmigen Scheinwerfer und die C-förmigen Leuchtgrafiken am Heck verleihen dem Fahrzeug eine futuristische Optik, während die scherenartig öffnenden Türen und das zentrale Finnen-Element auf dem Dach den Motorsport-Charakter betonen.

Der Innenraum: Ein radikales Konzept Im Innenraum setzt Xiaomi auf ein "Kokon-Konzept", das Fahrer und Beifahrer in sofaähnlichen, kapselartigen Sitzmöbeln unterbringt. Ein zentrales Infotainment-Display fehlt, stattdessen gibt es ein schmales Displayband unterhalb der Windschutzscheibe und mehrere kleine Anzeigen im Lenkrad. Das sogenannte "Pulse-System" reagiert mit Licht und Klang auf den Fahrzustand und die Emotionen der Insassen, was ein völlig neues Fahrerlebnis schafft.

Vergleich mit dem SU7 Ultra Der Vision Gran Turismo baut auf den Erfahrungen des SU7 Ultra auf, der mit einer Dreimotorkonfiguration und einer Leistung von 1.548 PS bereits Maßstäbe gesetzt hat. Während der SU7 Ultra auf der Nürburgring-Nordschleife beeindruckende Zeiten erzielte, geht der Vision Gran Turismo noch einen Schritt weiter und zeigt, was mit modernster Technologie möglich ist.

Strategische Ziele und globale Ambitionen Xiaomi nutzt den Vision Gran Turismo nicht nur als technisches Schaufenster, sondern auch als strategisches Instrument, um seine Ambitionen im Automobilsektor zu unterstreichen. Mit der geplanten internationalen Expansion ab 2027 und der Integration in die Gran-Turismo-Reihe zeigt Xiaomi, dass es bereit ist, sich auf dem globalen Markt zu behaupten.