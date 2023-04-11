AMS Kongress
Junge Frau schaut aus Autofenster

Carina Mollner

Redakteurin

Meine Leidenschaft für alte Autos und Motorsport hängt primär mit einer Person zusammen - Jim Clark. Sie denken jetzt vielleicht, was eine junge Frau (Mitte der Zwanziger) mit einem Rennfahrer zu tun hat, der seit Langem verstorben ist. Ganz einfach: Hätte es ihn nicht gegeben, hätte ich nicht das Jim-Clark-Revival-Rennen besuchen können und damit wäre die Begeisterung für brüllende Motoren und klassische Automobile wohl später oder nie entstanden. Wer weiß das schon? Wenn ich nicht gerade dieses Event besuche oder ein Automuseum durchquere, fotografiere ich fast alles, was mir vor die Linse fällt oder reise durch eine der zahlreichen schönen Städte dieser Welt.

Meine aktuellsten Artikel:

Gebrauchtwagen Porsche Boxster 987
Neue Studie testet die theoretische Laufleistung

Baut Toyota die langlebigsten Autos?

Viele Autos sind heute nicht mehr für ein langes Leben ausgelegt, doch ein Hersteller überzeugt in einer neuen Studie mit hohen Laufleistungen.
VideoPolitik & Wirtschaft
Bentley Continental Supersports Teaser
Bentley Continental Supersports

Reine Verbrenner-Power und Hinterradantrieb

VideoBildergalerieNeuvorstellungen & Erlkönige
Führerschein Fahrverbot
Führerschein-Entzug auf Lebenszeit

Wann Sie nie wieder Autofahren dürfen

BildergalerieFührerschein
Halo-X-Carbon-Felge von Dymag
Carbonfelgen für den Porsche 911 GT3 RS

Diese Felgen kosten so viel wie ein Dacia Duster

VideoZubehör
09/2025 Vergleich BMW X3 gegen BMW iX3
Look der Neuen Klasse

Das BMW-Design soll dezenter werden

VideoPolitik & Wirtschaft
GWM Ora 5 SUV
GWM Ora 5 E-SUV

Diese Designsprache kennen wir doch

VideoBildergalerieNeuvorstellungen & Erlkönige
Peugeot Partner Pro Skill Sondermodell
Peugeot Partner Pro Skill Sondermodell

Mehr Diesel und ein Preisvorteil

BildergalerieNeuvorstellungen & Erlkönige
Dreame Auto SUV erstes Teaserbild
Dreame Auto

Dieser China-SUV kommt aus Deutschland

VideoNeuvorstellungen & Erlkönige
Stellantis pausiert Produktion
Frankreich und Italien betroffen

Stellantis pausiert Produktion

Politik & Wirtschaft
Staubsaugerhersteller Dreame Cars möchte Luxus-Autos bauen
Elektrische Hypercars von Dreame aus Brandenburg?

Staubsaugerhersteller will Luxusautos bauen

Politik & Wirtschaft
Audi E5 Sportback China
AUDI E5 Sportback

Über 10.000 Bestellungen in 30 Minuten

BildergalerieNeuvorstellungen & Erlkönige
Blaupunkt Frankfurt RCM 82 DAB, Einbau in Mercedes W124 T-Modell
Retro-Radios von Evo Sales

So ging es mit Blaupunkt weiter

Politik & Wirtschaft
Strafe Dieselskandal Gericht Urteil Volkswagen VW
VW-Diesel-Skandal Niederlande

Über 100.000 Niederländer erhalten Entschädigung

Politik & Wirtschaft
Blaupunkt Frankfurt RCM 82 DAB, Einbau in Mercedes W124 T-Modell
Blaupunkt-Insolvenz endet

HiFi-Ikone verschwindet nach 101 Jahren

Politik & Wirtschaft
Lamborghini-Studie Pregunta
Lamborghini Pregunta wird verkauft

Lamborghini-Konzept soll 3,5 Millionen Euro bringen

VideoBildergalerieAuktionen & Events
Toyota BZ7 Elektro-Limousine
Toyota bZ7 Elektro-Limousine

Lidar-Technik und 600 km Reichweite

BildergalerieNeuvorstellungen & Erlkönige
Porsche GT2 RS Clubsport von Verstappen
Porsche GT2 RS Clubsport von

Rennwagen von Verstappen zu kaufen

VideoBildergalerieAuktionen & Events
Lexus IS 350 Facelift 2026
Facelift für den Lexus IS

Lexus IS ab 2026 nur noch als 350er

VideoBildergalerieNeuvorstellungen & Erlkönige
IAA Mobility Munich 2023, Germany, Munich, 05.09.2023 - Copyright Stefan Baldauf / SB-Medien
Zukunft der IAA Mobility

Die IAA bleibt endgültig in München

VideoPolitik & Wirtschaft
Radnabenmotor Pm18 2500 von Protean Electric
Radnabenmotor Pm18 2500

Neuer Radnabenmotor soll E-Achsen Konkurrenz machen

VideoAlternative Antriebe
Alfa Romeo Giulia 2.0 Turbo Q4 Veloce
Alfa Romeo Giulia und Stelvio

Bald nur noch als Diesel erhältlich

Politik & Wirtschaft
