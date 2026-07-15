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Fahrberichte

Hochdrehzahl-Motor im Fokus: Porsche 911 GT3

Porsche 911 GT3
Hochdrehzahl-Motor im Detail

Der Porsche 911 GT3 vereint Motorsport-Technik mit Straßenzulassung. Sein 4,0-Liter-Boxermotor erreicht bis zu 9.000 Umdrehungen pro Minute.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.07.2026
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Porsche 911 GT3 S/C
Foto: Porsche

Das Herzstück des Porsche 911 GT3 ist sein 4,0-Liter-Sechszylinder-Boxermotor, der mit einer Leistung von 375 kW (510 PS) und einem maximalen Drehmoment von 470 Nm überzeugt. Diese Werte werden bei einer Drehzahl von 8.400 U/min erreicht, während die Maximaldrehzahl bei 9.000 U/min liegt. Der Motor basiert auf Technologien aus dem Motorsport und verwendet geschmiedete Kolben sowie Titanpleuel, die nicht nur das Gewicht reduzieren, sondern auch höhere Drehzahlen ermöglichen.

Ein weiteres Highlight ist der starre Ventiltrieb mit Schlepphebeln, der präzise Steuerzeiten gewährleistet und für eine optimale Füllung der Zylinder sorgt. Die Einzeldrosselklappenanlage verbessert zudem die Reaktionsfähigkeit des Motors erheblich. Kombiniert wird dies mit einer Trockensumpfschmierung, die eine konstante Ölversorgung auch unter extremen Kurvenkräften sicherstellt.

Aerodynamik und Leichtbau

Neben dem Motor spielt auch das Fahrzeugdesign eine entscheidende Rolle für die Performance des GT3. Der Heckflügel mit Swan-Neck-Anbindung sorgt für hohen Abtrieb und verbessert die Stabilität bei hohen Geschwindigkeiten. Die Karosserie besteht aus kohlefaserverstärktem Kunststoff (CfK), was das Gesamtgewicht auf lediglich 1.493 Kilogramm reduziert.

Die Aerodynamik wurde ebenfalls optimiert: Eine neue Buglippe und angepasste Unterbodenfinnen verbessern den Luftstrom und steigern den Abtrieb signifikant. Diese Maßnahmen tragen dazu bei, dass der GT3 nicht nur auf der Rennstrecke, sondern auch auf kurvigen Landstraßen eine beeindruckende Fahrdynamik bietet.

Vergleich mit dem RS-Modell

Während der GT3 bereits beeindruckende Leistungswerte bietet, setzt das RS-Modell noch einen drauf. Mit einer Leistung von 386 kW (525 PS) und zusätzlichen Motorsport-Komponenten wie einem Einkühlerkonzept sowie aktiver Aerodynamik ist der RS speziell für den Einsatz auf Rennstrecken optimiert. Der Einsatz von Leichtbaumaterialien wie Aluminium- und Magnesium-Schmiederädern reduziert das Gewicht weiter und verbessert die Agilität.

Historische Entwicklung des GT3-Motors

Die Geschichte des GT3-Motors reicht zurück bis ins Jahr 1999 mit dem ersten wassergekühlten Saugmotor im Typ 996. Seitdem wurde jede Generation weiterentwickelt – von der Einführung verstellbarer Einlassnockenwellen bis hin zur aktuellen Hochdrehzahl-Technologie im Typ 992. Diese Evolution zeigt Porsches kontinuierliches Streben nach Perfektion.

Alltagstauglichkeit trotz Rennsport-DNA

Trotz seiner Rennsport-DNA bietet der Porsche 911 GT3 überraschend viel Alltagstauglichkeit. Das optionale manuelle Sechsgang-Schaltgetriebe sorgt für ein intensives Fahrerlebnis, während das adaptive Fahrwerk sowohl Komfort als auch Sportlichkeit ermöglicht. Das Fahrzeug bleibt dabei stets stabil – selbst bei Geschwindigkeiten über 300 km/h.

Fazit