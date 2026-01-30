VW Golf GTI Edition 50: Warum 325 PS nicht die ganze Geschichte erzählen

Zum 50. muss es schon etwas mehr sein als ein paar Embleme und Ziernähte. Der Golf GTI ist schließlich kein x-beliebiger VW Golf, sondern so ziemlich das einzige Modell der aktuellen Palette, dem man ohne Zögern Kultstatus zuschreiben kann. Also haut man in Wolfsburg so richtig einen raus: Stärker, schneller, exklusiver und dynamischer soll die Edition 50 sein, sagt Volkswagen.