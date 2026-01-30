AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
Top Werkstätten
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Sportwagen
Fahrberichte

VW Golf GTI Edition 50: Warum 325 PS nicht die ganze Geschichte erzählen

VW Golf GTI Edition 50 (erster Fahrtest)
Der 325-PS-GTI überrascht mehr als erwartet

Der 50. Geburtstag ist immer ein Grund zu feiern, zumal dann, wenn es sich um ein Kult-Auto handelt. Volkswagen begeht das Golf-Jubiläum mit einem Sondermodell, das es in sich hat: 325 PS, 420 Nm und 270 km/h Höchstgeschwindigkeit plus Schmiederäder und Titan-Auspuffanlage. Wir waren mit dem Jubiläums-Golf unterwegs.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 30.01.2026
Als Favorit speichern

Zum 50. muss es schon etwas mehr sein als ein paar Embleme und Ziernähte. Der Golf GTI ist schließlich kein x-beliebiger VW Golf, sondern so ziemlich das einzige Modell der aktuellen Palette, dem man ohne Zögern Kultstatus zuschreiben kann. Also haut man in Wolfsburg so richtig einen raus: Stärker, schneller, exklusiver und dynamischer soll die Edition 50 sein, sagt Volkswagen.

325 PS und breites Drehmomentband

Stärker ist er schon mal: Durch innermotorische Maßnahmen mobilisiert der EA 888 LK 3 Evo 4 nun 325 PS. Damit liegt der Jubiläums-GTI 25 PS über dem Clubsport und 60 PS über dem regulären GTI. Das maximale Drehmoment von 420 Nm steht über ein ungewöhnlich breites Drehzahlband von 2000 bis 5400 Umdrehungen zur Verfügung. Beim alltäglichen ...