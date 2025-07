Frankreich: Drei Zuschauer sterben bei Rallye-Unfall

Am Samstag (26. Juli 2025) ereignete sich bei der Rallye de la Fourme in Puy-de-Dôme ein tödlicher Unfall. Ein Rennwagen kam von der nahezu geraden Straße ab und tötete drei Zuschauer. Der Vorfall ereignete sich um 11:00 Uhr in Le Cros, Gemeinde Saint-Just, im Osten des Départements. Verschiedenen Medienberichten zufolge hielten sich die verunglückten Zuschauer in einem abgesperrten Bereich auf.