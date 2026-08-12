654 km/h - Weltrekord: Baggerfirma baut schnellsten Wasserstoff-Verbrenner

Der britische Ingenieur- und Baumaschinenkonzern JCB hat einen neuen Weltrekord für landbasierte Fahrzeuge mit einem wasserstoffbetriebenen Verbrennermotor erzielt. Der JCB Hydromax erreichte auf den Bonneville Salt Flats im US-Bundesstaat Utah eine Durchschnittsgeschwindigkeit von rund 654 km/h (406,320 mph) und ist somit das schnellste Wasserstoff-Verbrennerauto, das je gemessen wurde.

Das Fahrzeug absolvierte zwei Läufe innerhalb einer Stunde. Die FIA-Regeln geben vor, dass der Wagen dabei in entgegengesetzte Richtungen über eine Distanz von einer Meile (rund 1,6 Kilometer) fahren muss, sodass die Messwerte nicht von äußeren Bedingungen wie beispielsweise Rückenwind beeinflusst werden können.

Dabei wurden 400,623 mph in der ersten und 412,135 mph in der zweiten Fahrt gemessen. Der neue Rekordwert ergibt sich aus der Durchschnittsgeschwindigkeit. Die Bestmarke wurde offiziell von der FIA überwacht und bestätigt.

2006 war das JCB-Team bereits in den Bonneville Salt Flats in Utah auf der Jagd nach Bestzeiten: Mit dem „Dieselmax“ stellte die Marke den bis heute gültigen Diesel-Landgeschwindigkeitsrekord auf.



Schnellster Autofahrer der Welt am Lenkrad Am Steuer saß der ehemalige Air-Force-Pilot Andy Green, der bereits einige Geschwindigkeitsrekorde aufgestellt hatte und als schnellster Autofahrer der Welt gilt. Der 64-jährige Brite durchbrach 1997 als erster Fahrer die Schallmauer an Land. Zudem war er auch schon vor 20 Jahren für JCB im Einsatz: 2006 stellte der "Dieselmax" ebenfalls in Bonneville den bis heute gültigen Diesel-Landgeschwindigkeitsrekord auf.

Mit dem Hydromax übertraf JCB nicht nur die eigene Diesel-Bestleistung von rund 563 km/h (350,092 mph), sondern auch den bislang von der FIA geführten Wasserstoff-Verbrennungsrekord von knapp 300 km/h (185,5 mph). Dieser wurde 2004 mit dem BMW H2R aufgestellt.

Darüber hinaus übertrifft die neue Rekordmarke die bisherige Bestleistung wasserstoffbetriebener Brennstoffzellen-Fahrzeuge von 303 mph. Damit sei der Hydromax "das schnellste wasserstoffbetriebene Fahrzeug aller Art in der Geschichte", wie die Rekordjäger stolz verkündeten.

JCB ​Der Rekordversuch von JCB wurde neben der FIA auch von ihrem Mitgliedsclub, dem Automobile Competition Committee of the US (ACCUS) überwacht. Dabei wurden unter anderem Sicherheitsinspektionen sowie Fahrzeug- und Zeitprüfungen vollzogen.



Leistung von 1.600 PS Technisch setzt das rund 9,75 Meter lange Rekordfahrzeug auf zwei von JCB ursprünglich für Bagger entwickelte Wasserstoffmotoren. Laut eigenen Angaben leisten sie zusammen 1.600 PS. Green empfand das lange Gefährt während der Rekordläufe als "stabil, stark und schnell".

FIA-Präsident Mohammed Ben Sulayem würdigte den Rekord als "historischen Meilenstein", der zeige, dass sich Innovation, Leistung und Nachhaltigkeit verbinden lassen. "Dieser neue Landgeschwindigkeitsrekord zeigt das Potenzial der Wasserstoffverbrennung für die Zukunft nachhaltiger Mobilität", so Ben Sulayem.