Emily Madic

Meine Liebe fürs Schreiben und Lesen habe ich bereits in der Grundschule entdeckt. Während meiner gesamten Schullaufbahn war ich daher eine absolute Streberin im Deutschunterricht. Auch in der weiterführenden Schule waren das Jahrbuch und später die Abizeitschrift nicht vor mir sicher. Nach dem Abi stand für mich direkt fest, was ich später einmal werden möchte. Für mich ging es daher im Anschluss direkt ins Journalismus-Studium.

Meine Leidenschaft für die Formel 1 habe ich dabei natürlich nicht verloren. Mich fasziniert nicht allein die Geschwindigkeit, sondern vor allem auch die Geschichten hinter den Kulissen. Bei der ersten Gelegenheit ging es daher für mich auf die Rennstrecke, um meine erste Reportage zum Nachwuchs im Kartsport zu schreiben. Von dort führte mich mein Weg schließlich in die Motorsport-Redaktion von auto-motor-und-sport.de.