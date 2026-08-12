Legendäre Porsche-Lackierung: So werden selbst Formel-E-Autos cool

Mit dem Finale in London neigt sich die Formel-E-Saison 2025/26 dem Ende. In den letzten beiden Rennen erwartet die Fans allerdings nochmal Hochspannung, denn zwei Titelentscheidungen stehen noch aus. Porsche macht sich dafür kampfbereit und kleidet seine Autos für das Grande Finale in ein ikonischen Fahrzeugdesign.

Der deutsche Automobilhersteller gewann Ende Juli beim Tokyo E-Prix bereits zum zweiten Mal die Konstrukteurs-Weltmeisterschaft. Aktuell kämpft Porsche allerdings auch noch um zwei weitere Titel.

Werksfahrer Pascal Wehrlein liegt als Dritter in der WM-Gesamtwertung nur fünf Punkte zurück. 2024 konnte der 31-Jährige aus Sigmaringen die Trophäe bereits in den Händen halten. Aktuell wartet an der Spitze allerdings starke Konkurrenz: Auf Platz 1 liegt der Brite Jake Dennis vom Porsche-Kundenteam Andretti.

Auch in der Team-WM besteht nach dem Sieg in der vergangenen Saison noch Hoffnung auf eine Titelverteidigung: 14 Punkte liegen aktuell zwischen Porsche und dem aktuellen Spitzenreiter Jaguar.

Porsche Die Geschichte von Porsche im Motorsport begann 1951 mit dem Klassensieg vom Porsche 356 SL in Le Mans.



Tribut an 75 Jahre Rennsportgeschichte Ein Jahr nach der Formel 1 feiert 2026 nun auch Porsche 75 Jahre Motorsport. Den Endspurt im doppelten Titelkampf nutzt die Stuttgarter Sportwagenschmiede für eine Hommage an ihre alten Rennsporttage.

Angefangen hat Porsches Motorsportgeschichte im Jahr 1951 mit dem Einstieg bei den 24 Stunden in Le Mans. Dort schnappte sich das deutsche Team mit dem Porsche 356 SL direkt auch den Klassensieg.

Für die letzten beiden Rennen der Formel-E-Saison soll der 99X Electric daher eine historische Folierung erhalten, die die Farbgebung erfolgreicher Rennfahrzeuge aus den 1980er-Jahren kombiniert.

Porsche Inspiriert wurde die Jubiläums-Lackierung unter anderem vom Porsche 956 LH, der 1982 die 24 Stunden von Le Mans bei seinem Debüt gewann.

Bekanntes Design Inspiriert wurde die Jubiläumslackierung unter anderem vom Porsche 956 LH. In seinem Debütjahr 1982 gewann der Gruppe-C-Rennwagen mit seinem Langheck und der ikonischen blau-weiß-goldenen Rothmans-Lackierung die 24 Stunden von Le Mans. Bis 1985 kamen noch drei weitere Siege dazu.

Sein direkter Nachfolger, der Porsche 962 C, setzte die Siegesreihe in dem typischen Look fort. Aber auch in anderen Rennserien fand das markante Design des britischen Tabakherstellers Verwendung: Getragen wurde es auch vom Porsche 959, der 1986 die Rallye Paris-Dakar gewann.

Mit der besonderen Lackierung erhält der Porsche 99X Electric allerdings gleichzeitig auch ein Abschiedsgeschenk. Die beiden E-Prix in London markieren die letzten Rennen der dritten Fahrzeuggeneration der Formel E. Mit fünf WM-Titeln ist der Wagen bislang das erfolgreichste Modell von Porsche.