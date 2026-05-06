24h Nürburgring: Dieser Golf greift 2027 auf der Nordschleife an

In den letzten Jahren ist es ziemlich ruhig geworden, was die Rennsport-Aktivitäten der Marke Volkswagen anging. Das erfolgreiche Rallye-WM-Programm wurde schon Ende 2016 eingestellt. Und auch der Kundensport mit dem VW Golf TCR fiel irgendwann dem allgemeinen Sparzwang zum Opfer. Doch für 2027 soll der Werkssport bei Volkswagen eine kleine Wiederbelebung erfahren.

Volkswagen R plant einen großen Auftritt auf der Nordschleife: Zum 24-Stunden-Rennen am Nürburgring 2027 will die Performance-Marke aus Warmenau mit einem allradgetriebenen Golf R an den Start gehen. Entwickelt wird der Renn-Golf gemeinsam mit dem langjährigen Partner Max Kruse Racing, mit dem VW bereits zuletzt den Golf GTI Clubsport beim Langstreckenklassiker einsetzte.

Der Renneinsatz soll zum 25-jährigen Bestehen der Marke Volkswagen R ein klares Signal setzen: Das "R" stehe schließlich für "Racing" heißt es in der Ankündigung des neuen Projekts. Entsprechend hoch hängt VW die Messlatte. Reinhold Ivenz, Leiter Volkswagen R, bezeichnet das 24h-Rennen als "härteste Bewährungsprobe" unter realen Wettbewerbsbedingungen – und verweist darauf, dass der Nürburgring gleichzeitig Entwicklungs- und Teststrecke der Marke sei.

VW Große Flügel und Allradantrieb - mehr ist zur Technik des neuen Renn-Golfs nicht bekannt.

Keine Technik-Details zum 24h-Golf Technische Details zum 2027er-Rennwagen hält Volkswagen allerdings noch zurück. Klar ist nur: Basis ist der aktuelle Golf R, der für den Einsatz auf der Nordschleife zur kompromisslosen Rennversion aufgebaut wird. Einen ersten Vorgeschmack liefert das Showcar "Golf R 24H", das im Ringboulevard am Nürburgring öffentlich gezeigt wird. Laut Ivenz dürfen sich Fans auf den "bisher spektakulärsten Golf R" freuen.

Auf Teamseite übernimmt Benjamin Leuchter eine Schlüsselrolle: Der Max-Kruse-Racing-Mitgründer ist als Test- und Entwicklungsfahrer eng in die Abstimmung der sportlichsten VW-Modelle eingebunden. Der Einsatz soll drei Ziele erfüllen: Die Performance im Wettbewerb beweisen, Technik unter Rennbedingungen erproben und die Zusammenarbeit mit Max Kruse Racing weiter vertiefen.

Die R-Modelle bei Volkswagen feiern 2027 ihren 25. Geburtstag: 2002 startete die Linie mit dem Golf R32 (VR6, Allrad, damals als erster Golf mit DSG). Motorsport-Referenzen hat die Marke ebenfalls – von vier Rallye-WM-Titeln mit dem Polo R WRC bis zu Rekordfahrten mit dem ID.R. Mit dem 24h-Projekt soll nun wieder sichtbar werden, wie wörtlich VW das "R" nimmt.