Beide Varianten beeindrucken mit einer Leistung von 113,7 kW (155 PS) und einem maximalen Drehmoment von 235 Nm. Damit beschleunigt der Abarth 500e in gerade einmal 7 Sekunden von 0 auf 100 km/h und erreicht eine elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit von 155 km/h. Mit dem 42-kWh-Akku gelingt dem E-Sportler eine Reichweite von bis zu 265 Kilometer. Per Schnellladefunktion mit 85 kW ist die Batterie an einer Gleichstrom-Ladesäule in nur 35 Minuten auf 80 Prozent aufgeladen.