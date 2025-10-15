Volkswagen Transporter: Beste Design-Neuheit 2025 in der „autonis“-Wahl

Volkswagen Transporter überzeugt mit überragenden 71,5 % der Stimmen Einer der klaren Gewinner in der Kategorie "Van" war der Volkswagen Transporter – genauer gesagt auch der Caravelle. Mit überragenden 71,5 % der Stimmen konnte sich der Transporter den Titel "Beste Design-Neuheit 2025" sichern und hat einmal mehr seine Beliebtheit unter den deutschen Autofans unter Beweis gestellt. Aber was macht den Transporter so besonders und warum erfreuen sich diese Modelle einer so großen Beliebtheit? Hier sind fünf Gründe, warum der Volkswagen Transporter die Wahl als "Beste Design-Neuheit" verdient haben:

ingobarenschee.com Auf jeder Baustelle zuhause: Der Volkswagen Transporter zeigt mit seinem modernen Design und der funktionalen Front, warum er bei der „autonis“-Leserwahl 2025 zum Design-Sieger wurde.



1. Vielseitigkeit: Für jede Aufgabe gerüstet Der Volkswagen Transporter bietet eine enorme Vielseitigkeit und ist daher in vielen Varianten erhältlich. Ganz gleich, ob für den Transport von Gütern oder für den Personentransport – der Transporter bietet für jede Anforderung die passende Lösung. Die Basismodelle wie der Kastenwagen bieten Platz für bis zu drei Sitze und eine große Ladefläche. Für mehr Komfort gibt es die Plus-Variante, die bis zu sechs Sitzplätze bietet, oder die Version mit L-Trennwand für längere Ladung und bis zu fünf Sitzplätze.

ingobarenschee.com ​Großzügig und flexibel: Der Transporter Plus bietet mehr Platz für Ladung oder Personal – mit intelligenter Raumaufteilung und modernem Komfort.



Für noch mehr Flexibilität gibt es auch den Transporter als klassische Pritsche (Doppelkabine) mit bis zu sechs Sitzplätzen und einer riesigen Ladefläche. Und auch im Personentransport macht der Transporter eine gute Figur: Die Kombi- und Caravelle-Varianten bieten Platz für bis zu neun Personen.

2. Antrieb: Viele Optionen für unterschiedliche Bedürfnisse Der Volkswagen Transporter glänzt nicht nur durch seine Flexibilität, sondern auch durch seine zahlreichen Antriebsoptionen. Insgesamt gibt es 11 verschiedene Varianten, die eine Leistungsspanne von 110 bis 286 PS abdecken. Darunter finden sich sowohl Diesel- als auch Elektro- und Hybridantriebe. Besonders hervorzuheben ist der e-Transporter, der mit einer 230-Volt-Steckdose ausgestattet ist und so das einfache Laden von Werkzeugen ermöglicht. Und wer auf Allradtechnik setzt, kann sich für eine 4MOTION-Variante entscheiden.

3. Ladevolumen, Zuladung und Anhängelast: Für jede Aufgabe genug Kapazität Für den Erfolg eines Nutzfahrzeugs sind neben der Vielseitigkeit auch die technischen Daten von entscheidender Bedeutung. Der Volkswagen Transporter beeindruckt hier mit ausgezeichneten Werten: Im Dieselmodell dürfen bis zu 1,33 Tonnen zugeladen werden, der Plug-in-Hybrid bringt es auf 1,14 Tonnen und der rein elektrische Transporter auf 1,04 Tonnen. Die Anhängelast variiert je nach Antriebsart: Vom Basis-Dieselmodell mit 2.000 kg Anhängelast bis hin zum leistungsstärkeren Diesel, der bis zu 2.800 kg ziehen kann.

ingobarenschee.com Robust und einsatzbereit: Die Anhängerkupplung des Volkswagen Transporter ermöglicht Anhängelasten von bis zu 2.800 kg – perfekt für Handwerk, Bau und Freizeit.

Auch das Ladevolumen lässt keine Wünsche offen: Der Kastenwagen bietet je nach Konfiguration ein Ladevolumen von bis zu 9 m³. Und selbst der Pritschenwagen mit Doppelkabine kommt auf bis zu 4,2 m³ Ladefläche.

4. Zuverlässigkeit und Service: Immer einsatzbereit Wenn ein Fahrzeug täglich im Einsatz ist, muss es auch zuverlässig sein. Der Volkswagen Transporter bietet nicht nur eine hohe Robustheit, sondern auch eine fünfjährige Herstellergarantie und einen erstklassigen Service mit einer hohen Netzabdeckung. Sollte einmal etwas schiefgehen, ist schnelle Hilfe garantiert.

ingobarenschee.com Die Pritschen-Variante (Doppelkabine) des Transporters überzeugt mit bis zu sechs Sitzplätzen und großer Ladefläche – ideal für den täglichen Arbeitseinsatz.

