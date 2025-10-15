Volkswagen Transporter: Beste Design-Neuheit 2025 in der „autonis“-Wahl

Volkswagen Transporter überzeugt mit überragenden 71,5 % der Stimmen
Einer der klaren Gewinner in der Kategorie "Van" war der Volkswagen Transporter – genauer gesagt auch der Caravelle. Mit überragenden 71,5 % der Stimmen konnte sich der Transporter den Titel "Beste Design-Neuheit 2025" sichern und hat einmal mehr seine Beliebtheit unter den deutschen Autofans unter Beweis gestellt. Aber was macht den Transporter so besonders und warum erfreuen sich diese Modelle einer so großen Beliebtheit? Hier sind fünf Gründe, warum der Volkswagen Transporter die Wahl als "Beste Design-Neuheit" verdient haben:
1. Vielseitigkeit: Für jede Aufgabe gerüstet
Der Volkswagen Transporter bietet eine enorme Vielseitigkeit und ist daher in vielen Varianten erhältlich. Ganz gleich, ob für den Transport von Gütern oder für den Personentransport – der Transporter bietet für jede Anforderung die passende Lösung. Die Basismodelle wie der Kastenwagen bieten Platz für bis zu drei Sitze und eine große Ladefläche. Für mehr Komfort gibt es die Plus-Variante, die bis zu sechs Sitzplätze bietet, oder die Version mit L-Trennwand für längere Ladung und bis zu fünf Sitzplätze.
Für noch mehr Flexibilität gibt es auch den Transporter als klassische Pritsche (Doppelkabine) mit bis zu sechs Sitzplätzen und einer riesigen Ladefläche. Und auch im Personentransport macht der Transporter eine gute Figur: Die Kombi- und Caravelle-Varianten bieten Platz für bis zu neun Personen.
2. Antrieb: Viele Optionen für unterschiedliche Bedürfnisse
Der Volkswagen Transporter glänzt nicht nur durch seine Flexibilität, sondern auch durch seine zahlreichen Antriebsoptionen. Insgesamt gibt es 11 verschiedene Varianten, die eine Leistungsspanne von 110 bis 286 PS abdecken. Darunter finden sich sowohl Diesel- als auch Elektro- und Hybridantriebe. Besonders hervorzuheben ist der e-Transporter, der mit einer 230-Volt-Steckdose ausgestattet ist und so das einfache Laden von Werkzeugen ermöglicht. Und wer auf Allradtechnik setzt, kann sich für eine 4MOTION-Variante entscheiden.
3. Ladevolumen, Zuladung und Anhängelast: Für jede Aufgabe genug Kapazität
Für den Erfolg eines Nutzfahrzeugs sind neben der Vielseitigkeit auch die technischen Daten von entscheidender Bedeutung. Der Volkswagen Transporter beeindruckt hier mit ausgezeichneten Werten: Im Dieselmodell dürfen bis zu 1,33 Tonnen zugeladen werden, der Plug-in-Hybrid bringt es auf 1,14 Tonnen und der rein elektrische Transporter auf 1,04 Tonnen. Die Anhängelast variiert je nach Antriebsart: Vom Basis-Dieselmodell mit 2.000 kg Anhängelast bis hin zum leistungsstärkeren Diesel, der bis zu 2.800 kg ziehen kann.
Auch das Ladevolumen lässt keine Wünsche offen: Der Kastenwagen bietet je nach Konfiguration ein Ladevolumen von bis zu 9 m³. Und selbst der Pritschenwagen mit Doppelkabine kommt auf bis zu 4,2 m³ Ladefläche.
4. Zuverlässigkeit und Service: Immer einsatzbereit
Wenn ein Fahrzeug täglich im Einsatz ist, muss es auch zuverlässig sein. Der Volkswagen Transporter bietet nicht nur eine hohe Robustheit, sondern auch eine fünfjährige Herstellergarantie und einen erstklassigen Service mit einer hohen Netzabdeckung. Sollte einmal etwas schiefgehen, ist schnelle Hilfe garantiert.
5. Sicherheit und Komfort: Auch im Arbeitsalltag top ausgestattet
Sicherheit und Komfort stehen bei Volkswagen natürlich ebenfalls an erster Stelle. Deshalb ist der Transporter serienmäßig mit LED-Leuchten rundum ausgestattet, die auch in der Dunkelheit für Durchblick sorgen. Weitere Komfortmerkmale wie eine Einparkhilfe, ein digitales Cockpit, ein Geschwindigkeitsregelassistent und ein schlüsselloses Startsystem machen den Transporter zu einem äußerst praktischen Fahrzeug, das sowohl für den harten Arbeitsalltag als auch für längere Fahrten mit mehreren Personen beste Voraussetzungen bietet.