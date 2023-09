Über Schönheit zu urteilen – und das auch noch mit journalistischer Neutralität und gebotener Sachlichkeit –, kommt der Quadratur des Kreises nahe. Wie gut, dass uns gut 14.500 Teilnehmer diese Aufgabe abgenommen und so auch dieses Jahr ein aussagekräftiges Resultat der autonis-Leserwahl geschaffen haben.

Maybach will wohl noch edler werden

So beschrieben einzelne Teilnehmer den Dacia Spring als aggressiv oder den Ferrari Purosangue mit seinem neuartigen Format als klassisch. Ganz individuell wird die Statistik dort, wo es um das eigene Designempfinden geht und um die Fragen, welche Eigenschaften beim Design besonders wichtig sind und wer sich ständig neu erfindet.

Doch die Studie enthält auch große Übereinstimmungen, etwa bei der Wahl der Marken mit zeitlosen Designs. Hier stuften die Teilnehmer in großer Einigkeit die klassischen europäischen Sportwagenbauer hoch ein. Und welches Modell ist das zeitloseste im Ranking? Der stille Alltagsheld VW Touran – auch irgendwie nachvollziehbar.

Wo ist Schönheit nicht nur von kurzer Dauer? Das Lamento, heutzutage würden keine schönen Autos mehr gebaut, widerlegt autonis eindrucksvoll. Doch wie ist es um die Langlebigkeit der Designs bestellt? Welche Autos sind zeitlos schön? Hier finden sich ausnahmslos Namen, die ihr Handwerk seit Ewigkeiten beherrschen. Weitere spannende Auswertungen der Leserwahl und die Designsieger aller Klassen sehen Sie oben in der Bildergalerie.

So wurde gewählt

Bei der autonis-Leserwahl ging es darum, die besten Design-Neuheiten der letzten zwölf Monate zu küren. Die 105 Modelle traten in zwölf Fahrzeugkategorien gegeneinander an. Für das Gesamtranking konnten die Teilnehmer jeweils drei Favoriten pro Kategorie benennen. Zusätzlich baten wir sie um Einschätzungen zu den Entwürfen selbst und zu einigen speziellen Fragen. Zum Beispiel: Wer ist ein Trendsetter? Welche Bedeutung hat das Innendesign? Wer ist "Designmarke des Jahres"? Beim autonis und bei der Wahl des Car Connectivity Award gab es ein gemeinsames Preisgeld von 5.000 Euro und für fünf Leser die Möglichkeit, an einem Testtag von auto motor und sport teilzunehmen. Die Gewinner wurden bereits benachrichtigt.