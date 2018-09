Der DS 3 Crossback ist das erste Fahrzeug der PSA-Gruppe, das auf der neuen Plattform CMP (Common Modular Platform) basiert. Er wird nahe Paris in der Produktionsanlage Poissy gefertigt und soll ab 25.000 Euro kosten. Der 4,12 Meter lange, 1,79 Meter breite und 1,53 Meter hohe DS 3 Crossback wartet mit einem Kofferraumvolumen von 350 Litern auf. Dank des Radstands von 2,56 Metern fällt das Platzangebot ordentlich aus.

Futuristischer Innenraum

Foto: Citroen DS3 Crossback Der Innenraum mit freistehendem Bildschirm zeigt sich mit futuristischer Rautensteppung.

Das Interieur dominiert ein futuristischer Designstil, wie er von den aktuellen DS-Modelle bekannt ist. Der 10,3 Zoll große Touchscreen für das Infotainment sitzt mittig auf der Armatruentafel. EinHead-up-Display projeziert Fahrinformationen auf eine kleine Plexiglasscheibe hinter die komplett digitalen Instrumente ins Sichtfeld des Fahrers.

Drei Antriebsvarianten stehen zur Wahl: Benzin, Diesel und vollelektrisch. Trotz des SUV-Looks gibt es alle ausschließlich mit Frontantrieb. Der Elektromotor im e-DS 3 Crossback leistet 136 PS und holt seine Energie aus einer 50 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie und einem System zur Rückgewinnung der Bewegungsenergie, die beim Bremsen abgebaut wird. Das an Bord verbaute Ladesystem ist mit allen Ladevarianten kompatibel, sprich Haushaltssteckdose, Wallbox und Schnellladung bis 100 kW. Einmal vollgeladen soll das französische Elektroauto laut WLTP-Testzyklus mehr als 300 Kilometer ohne Zwischenladung schaffen.

In fünf Stunden aufgeladen

Foto: Citroen DS3 Crossback e-DS 3 Crossback bietet 136 PS aus einer 50 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie.

Dank 260 Newtonmeter maximalen Drehmoments soll der e-DS3 in 8,7 Sekunden auf Tempo 100 beschleunigen. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 150 Kilometer pro Stunde. Eine leere Batterie soll innerhalb von fünf Stunden an einer Wallbox mit elf kW-Drehstrom wieder voll geladen sein – an einer 100 kW-Ladestation holt sich der Akku innerhalb von 30 Minuten 80 Prozent.

Neben dem e-DS3 bieten die Franzosen insgesamt vier Varianten mit Verbrennungsmotor an: einen 155 PS starken Benziner mit Achtgang-Automatikgetriebe sowie handgeschaltete Beniner mit 130 und 100 PS. Zur Markteinführung in Deutschland Ende April ist zudem ein 130 PS starker Dieselmotor im Angebot. Wer einen 100 PS starken Diesel haben möchte, muss in Frankreich zum Händler gehen.

Sehr bequeme Sitze und viel Kopffreiheit

Foto: Marcel Sommer Im Fond sind ausreichend Platz und Kopffreiheit gegeben - auch für Sitzriesen.

Der erste Eindruck ist „Wow, das ist ja mal geschmeidig hier drin“. Die an die lustigen „Air Bumps“ des Cactus erinnernden Sitzpolster umschmeicheln Rücken, Hintern und Oberschenkel förmlich. So weich sitzt es sich nicht einmal in einer S-Klasse. Die Kopffreiheit lässt selbst bei Sitzriesen keine Wünsche offen – und das nicht mal auf der Rückbank. die futuristischen Armaturen und Türverkleidungen engen den doch recht kompakten Innenraum optisch ein.

Vor allem die Seitenscheiben der beiden Fond-Türen erinnern eher an einen Panzerwagen mit kleinem Guckloch, als an echte Fenster. Interessanterweise verfliegt dieses Gefühl recht schnell, sobald die Türen geschlossen sind. Der Eindruck hochwertiger Verarbeitung hört leider hinter der Rückbank auf. Der Kofferraum lässt sich zwar durch Umklappen der im Verhältnis 2:1 geteilten Rückbank erweitern. Was bleibt, ist jedoch eine rund zehn Zentimeter hohe Stufe. Und auch die Verkleidung des Kofferraums wirkt alles andere als premium. Da könnte DS nochmal Hand anlegen.

Dritte DS-Version in Planung

Wer sich in Deutschland einen DS 3 Crossback konfigurieren möchte, kann dies im Internet oder bei einem der aktuell 31 DS-Händler tun. Bis Ende 2019 soll diese Zahl auf 60 Händler wachsen. Bei Citroën-Händlern ist hingegen kein DS erhältlich.

Nach dem B-Segment-Model DS 3 Crossback will die Marke DS in naher Zukunft eine große Limousine präsentieren, die sich optisch und in puncto Komfort an den Namensgeber der Marke, die legendäre DS von Citroën aus den 50ern, anlehnt. Hinzu kommen zwei kompakte C-Segment-Modelle, wie der aktuell nicht mehr produzierte DS4 Crossback. Ab 2023 will DS die dritte Fahrzeuggeneration auf den Markt bringen, die sich preislich noch stärker am Premiumangebot orientieren soll, sprich wesentlich höhere Einstiegspreise haben wird.