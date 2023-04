Anzeige Scheibenreparatur mit LIQUI MOLY Kaputte Windschutzscheibe? Schnell zum Profi!

Steinschlag oder Riss in der Scheibe? Glasklarer Fall für den Spezialisten! Die LIQUI MOLY-Scheibenprofis sorgen schnell und sicher für Durchblick!

Kleine Ursache, große Wirkung! Treffender lässt sich ein Steinschlag nicht beschreiben. Denn der kurze Schreck für die Autoinsassen zieht meist direkt einen ärgerlichen Schaden an der Windschutzscheibe nach sich. Um die daraus resultierende Sichtbehinderung und somit das erhöhte Unfallrisiko zu minimieren, sollte die Scheibe umgehend repariert werden. Und noch einen Grund gibt es, den Werkstattbesuch nicht auf die lange Bank zu schieben: Selbst aus einem kleinen, vermeintlich harmlosen Steinschlag kann z. B. durch Erschütterungen ein Riss entstehen, der letztlich den kompletten Tausch der Scheibe unausweichlich macht. Mit einer professionellen Steinschlagreparatur sorgen die LIQUI MOLY-Partnerwerkstätten schnell und unkompliziert dafür, dass Sie wieder sicher unterwegs sind.

Die Experten nehmen den Schaden an der Scheibe genau unter die Lupe und entscheiden dann, ob eine Reparatur möglich ist. Liegen die notwendigen Voraussetzungen vor, lässt sich der Steinschlag mithilfe des speziellen Verbundglas-Reparatursystems vom Autochemiespezialisten LIQUI MOLY rasch und sauber beheben. Das spart nicht nur Zeit, sondern auch Geld. Dank eines hochwertigen, extrem dünnflüssigen Reparaturharzes werden die Steinschläge zuverlässig aufgefüllt und bestmöglich behoben. Weiterer Pluspunkt: Da die Steinschlagreparatur von der Teilkaskoversicherung übernommen wird, kostet Sie die Prozedur i. d. R. keinen Cent.

Erweist sich der Austausch jedoch als unausweichlich, ist das kein Grund zur Panik: Die Profis der LIQUI MOLY-Partnerwerkstätten ersetzen die Windschutzscheibe Ihres Fahrzeugs fachgerecht in nur wenigen Stunden – natürlich in Top-Erstausrüsterqualität, mit voller Garantie auf die Dichtigkeit und stets nach Vorgabe des Fahrzeugherstellers. Wie schon bei der Reparatur, kommen für den Tausch ausschließlich professionelle Werkzeuge und hochwertige Scheibenklebstoffe von LIQUI MOLY zum Einsatz. Der Clou: Die Werkstatt übernimmt nicht nur den Austausch, sondern auch die komplette Planung, Kalkulation und Abrechnung des Scheibenwechsels mit Ihrer Versicherung. So ist gewährleistet, dass Sie immer den perfekten Durch- und Überblick behalten!