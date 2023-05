Singer Track 1 Endurance Edition Chronograph So teuer kann eine Uhr sein

Restomod-Ikone Singer bringt einen limitierten Chronographen. Anlass ist das Sponsoring des Jota-Porsche 963, der in Le Mans an den Start geht.

Lust auf einen kleinen Ausflug in die Welt der Reichen und Schönen? Wer die Taschen obszön voll hat, tummelt sich bekanntlich gerne im Motorsport-Universum herum. Dort geht jetzt auch Porsche-Restomodder Singer auf Kundenfang. Allerdings nicht mit Autos, sondern zur Abwechslung mal mit einer Uhr. Verglichen mit den 964-Umbauten der Kalifornier, die traditionell nach siebenstelligen Investments verlangen, ist der limitierte Chronograph ein Schnäppchen.

477 Einzelteile

Den vorangegangenen Zeilen entnehmen Sie bereits, dass es sich um kein Schnäppchen im Sinne Normalsterblicher handelt, die sich schon über einen Lebensmittel-Einkauf unterhalb der 100-Euro-Grenze freuen. Für die Automatik-Uhr aus Titan und Keramik ruft Singer umgerechnet rund 72.700 Euro auf. 67 Lagersteine stecken im Uhrwerk, insgesamt 477 Einzelteile formen den exklusiven Zeitmesser.

Jota/ Singer / Patrick Lang Im Uhrwerk stecken 67 Lagersteine. Die Uhr selbst besteht aus 477 Einzelteilen.

Die farbliche Ausgestaltung aus Gold, Rot, Weiß und Schwarz orientiert sich am gesponserten Porsche 963 des Hertz-Teams Jota (siehe Fotoshow oben im Artikel). Der Rennstall ist amtierender LMP2-Meister und sammelte in den letzten neun Jahren bereits zehn Podiumsplätze. Da wächst also zusammen, was zusammen gehört. Denn wenn die Reichen und Schönen eines noch mehr mögen als teure Uhren, dann ist es der Aufenthalt im Dunstkreis von Siegertypen.

Fazit

Es gibt Bereiche im Leben, die kennen keine Grenzen – und damit ist nicht die Flut von Koch-Shows im Privatfernsehen gemeint. Für Luxusgüter geht es traditionell nur in eine Richtung: noch exklusiver, noch teurer. Da passt die Uhr von Porsche-Restomodder Singer gut ins Bild. Rund 72.700 Euro kostet jeder der auf 24 Stück limitierten Chronographen.