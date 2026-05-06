VW-Markenchef Thomas Schäfer im Interview

Wie ist die Verbindung zwischen der Marke VW und Max Kruse Racing, dem Rennstall des Fußballers?

Diese Partnerschaft ist kein Marketing, sondern echtes Motorsport-Handwerk. Max Kruse Racing steht für Nähe zur Serie und technische Substanz. Benjamin Leuchter (Fahrer, d. Red.) verbindet beides: tief in die Entwicklung unserer GTI- und R-Modelle eingebunden, mit großer Motorsport- und Nürburgring-Erfahrung. Genau das macht die Zusammenarbeit authentisch.

Bereits 2025 feierte VW im Rahmen des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring den 50. Geburtstag des VW Golf GTI, dieses Jahr wird die Party fortgesetzt. Weshalb befindet sich die Marke trotz allem derart in Feierlaune?