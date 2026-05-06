VW-Markenchef Thomas Schäfer im Interview

Wie ist die Verbindung zwischen der Marke VW und Max Kruse Racing, dem Rennstall des Fußballers?
Diese Partnerschaft ist kein Marketing, sondern echtes Motorsport-Handwerk. Max Kruse Racing steht für Nähe zur Serie und technische Substanz. Benjamin Leuchter (Fahrer, d. Red.) verbindet beides: tief in die Entwicklung unserer GTI- und R-Modelle eingebunden, mit großer Motorsport- und Nürburgring-Erfahrung. Genau das macht die Zusammenarbeit authentisch.
Bereits 2025 feierte VW im Rahmen des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring den 50. Geburtstag des VW Golf GTI, dieses Jahr wird die Party fortgesetzt. Weshalb befindet sich die Marke trotz allem derart in Feierlaune?
Der Nürburgring ist die Bühne für den GTI: Emotion, Leistung, Geschichte. 2026 ...