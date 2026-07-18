3,6 s und 388 kW Ladeleistung: Lucid Gravity im Test

Wo anfangen bei einem bestromten SUV, der in den nächsten Zeilen wirklich viele Superlative aufbieten wird? Leistung, Sprintwerte, Ladezeiten? Nein. Wir starten ganz klein mit drei in Reihe geschalteten Knopfzellen Typ CR2450, die mal wieder zeigen, wie viel Erfindergeist in Automobilen steckt. Wo sie stecken? Na, in den Sonnenblenden mit ihren aufklappbaren, beleuchteten Schminkspiegelchen. Die Sonnenblenden wiederum kleben an der riesigen Frontscheibe, die sich Panorama-artig bis über die vorderen Kopfstützen erstreckt. Wobei wir uns schon fragen, wie viele Jahre die Blenden wohl an der Scheibe pappen, was ein Steinschlag für Auswirkungen hätte, wie lange die Passagiere knallige Sonnenstrahlen aushalten und wie lange man sich mit der Scheibenreinigung ...