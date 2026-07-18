3,6 s und 388 kW Ladeleistung: Lucid Gravity im Test

Wo anfangen bei einem bestromten SUV, der in den nächsten Zeilen wirklich viele Superlative aufbieten wird? Leistung, Sprintwerte, Ladezeiten? Nein. Wir starten ganz klein mit drei in Reihe geschalteten Knopfzellen Typ CR2450, die mal wieder zeigen, wie viel Erfindergeist in Automobilen steckt. Wo sie stecken? Na, in den Sonnenblenden mit ihren aufklappbaren, beleuchteten Schminkspiegelchen. Die Sonnenblenden wiederum kleben an der riesigen Frontscheibe, die sich Panorama-artig bis über die vorderen Kopfstützen erstreckt. Wobei wir uns schon fragen, wie viele Jahre die Blenden wohl an der Scheibe pappen, was ein Steinschlag für Auswirkungen hätte, wie lange die Passagiere knallige Sonnenstrahlen aushalten und wie lange man sich mit der Scheibenreinigung ...
Lucid Gravity Grand Touring im Test :Großer Akku, großes Kino, große Fragen
Mit dem Gravity Grand Touring führt US-Autobauer Lucid einen extrem starken SUV in den Markt ein, der mit Superlativen nur so um sich wirft. Doch hält er im Alltag, was die Daten versprechen.
Veröffentlicht am 18.07.2026