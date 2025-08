BMW iX3: Der E-SUV der Neuen Klasse überzeugt mit Fahrdynamik

Der neue iX3 nutzt einen Dualmotor-Antrieb mit Asynchronmaschine vorn und Synchronmaschine hinten. Zusammen liefern sie 300 kW (407 PS) und 600 Nm Drehmoment. Gekoppelt ist das Ganze an das neue "Heart of Joy" – ein zentrales Steuergerät für Fahrdynamik, das mit drei weiteren Superrechnern kommuniziert.

Die Folge: präzise Reaktionen, kontrollierte Bewegungen, spielerische Balance auch in engen Kurvenkombinationen. Selbst ohne Sportmodus lässt sich der SUV erstaunlich lebendig durch die Kurven dirigieren. Neutral im Einlenken, sicher im Untersteuern und mit genug Heck-Agilität, um auch ambitionierte Fahrer zu begeistern.

Souverän durch die Kurve

Trotz der SUV-typischen Maße und eines Gewichts jenseits der 2,3 Tonnen (BMW hält sich mit finalen Angaben noch bedeckt), fühlt sich der iX3 nicht wie ein Schwergewicht an. Enge Wechselkurven, Nässe oder Pfützen, der Prototyp meistert all das mit Selbstbewusstsein. Selbst auf den zum Teil schlechten Teststrecken in Miramas bleibt die Karosserie ruhig, das Fahrwerk kontrolliert.