Citroën C3 Aircross Test: Sparsam, komfortabel, aber mit Schwächen

Es gibt keine Autos mehr für kleines Geld? Und schon gar keines, das nicht auf den ersten Blick wie der Dienstwagen eines Pflegedienstes aussieht? Unsinn. Wir präsentieren: den Citroën C3 Aircross .

Als Aircross steht der Citroën C3 proper da. Die geschickt gesetzten SUV-Akzente im Design lassen ihn burschikos und selbstbewusst wirken. Das geht nicht zulasten der Transportkapazität: Maximal 1.600 Liter Ladegut kann man unterbringen, der Citroën ist sogar siebensitzig lieferbar (850 Euro).

Viel Old-School-Charme Ab 21.090 Euro steht unser Testwagen als Plus in der übersichtlichen Preisliste. Der Antrieb: Dreizylinder-Benziner mit 101 PS und Sechsgang-Schaltgetriebe. Das Getriebe verleiht ihm einen gewissen Old-School-Charme. Wo darf man als Autotester heute noch in einer manuellen Schaltbox wühlen?

Ein Nachteil ist es kaum, die Schalterei und das Kupplungtreten gelingen im Citroën C3 Aircross derart mühelos und selbstverständlich, dass selbst Unerfahrene damit zurechtkämen. Die Gänge sind passend übersetzt, mit recht langer fünfter und sechster Fahrstufe, was zwar den Wagen auf der Autobahn etwas lethargisch wirken lässt, doch Drehzahl und Konsum im Rahmen hält.

Achim Hartmann Der Turbo-Dreizylinder gibt sich recht sparsam und kultiviert.



Immerhin schwingt sich der kleine Aircross nach langem Anlauf zu einer Höchstgeschwindigkeit von nicht ganz 180 km/h auf, genau zwölf Sekunden dauert der Spurt auf 100 km/h. Was die meisten Interessenten freilich mehr interessieren dürfte: Der 1,2-Liter-Dreizylinder erweist sich als recht sparsam. Als Testverbrauch wurden 6,1 Liter Super je 100 km ermittelt, sehr viel weniger geht jedoch auch bei ausgesprochen leichtem Gasfuß nicht.

Was darüber hinaus zu den Vorzügen des Citroën C3 Aircross zählt: Er fährt sich nie kleinwagenmäßig hoppelig, sondern bietet sehr erwachsenen Federungskomfort – eine traditionelle Citroën-Qualität. Ähnlich erwachsen und solide gibt sich auch das Interieur. Nie drängt sich das Gefühl auf, in einem nur gut 20.000 Euro teuren B-Segment-Fahrzeug zu sitzen.

Achim Hartmann Übersichtliches Cockpit mit klarer Gestaltung und solider Verarbeitung – typisch Citroën.



Ein kleiner Schatten legt sich dennoch über das erfreuliche Bild, das der C3 Aircross hier abgibt: Der Bremsweg von 37,1 Metern ist gerade mal ausreichend.