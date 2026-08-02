Drift und e-Shift im Alltag: Hyundai Ioniq 6 N im Test

Mit dem Crossover Ioniq 5 N hat sich Hyundai um das Segment der Elektrosportwagen verdient gemacht: Die Koreaner haben intensive Pionierarbeit geleistet, um näher an den Spaßfaktor der Verbrennerkonkurrenz heranzureichen.

Alltag und Landstraße im Fokus

Die gleichen Lösungen für mehr Spaß an der Freude und objektive Performance machen auch die Limousine 6 N aus. Und die N-Truppe beweist Mut, denn sie hat beide Modelle zum Supertest unseres Schwestermagazins sport auto geschickt – diese Härteprüfung auf der Nürburgring-Nordschleife mit einem Elektrosportler hat sich sonst nur Porsche zugetraut. Auch ehrenwert: Hyundai hat die Infrastruktur für Touristenfahrten auf dem Ring um vier Ladepunkte verbessert.