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Sportwagen
Tests

Drift und e-Shift im Alltag: Hyundai Ioniq 6 N im Test

Hyundai Ioniq 6 N
Ein N, der Kurven will und Laune macht

650 PS, Driftmodus, e-Shift und Boost-Knopf – der Hyundai Ioniq 6 N will mehr als nur geradeaus schnell sein. Wir fahren die Elektro-Limousine im Alltag und über kurvige Landstraßen und prüfen, wie fein sich Antrieb, Lenkung und Fahrmodi abstimmen lassen.

ArtikeldatumVeröffentlicht am 02.08.2026
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Hyundai Ioniq 6N AWD auf Landstraße in Kurvenfahrt, Frontansicht, sportliches Elektroauto.
Foto: Hans-Dieter Seufert

Mit dem Crossover Ioniq 5 N hat sich Hyundai um das Segment der Elektrosportwagen verdient gemacht: Die Koreaner haben intensive Pionierarbeit geleistet, um näher an den Spaßfaktor der Verbrennerkonkurrenz heranzureichen.

Alltag und Landstraße im Fokus

Die gleichen Lösungen für mehr Spaß an der Freude und objektive Performance machen auch die Limousine 6 N aus. Und die N-Truppe beweist Mut, denn sie hat beide Modelle zum Supertest unseres Schwestermagazins sport auto geschickt – diese Härteprüfung auf der Nürburgring-Nordschleife mit einem Elektrosportler hat sich sonst nur Porsche zugetraut. Auch ehrenwert: Hyundai hat die Infrastruktur für Touristenfahrten auf dem Ring um vier Ladepunkte verbessert.

Unser Fokus für diesen Test: Was kann der ...