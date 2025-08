Ford Kuga: So schlägt er die Konkurrenz ohne echte Stärken

Er bremst nicht am besten. Er fährt sich nicht am komfortabelsten. Und von innen wirkt er nicht sehr modern. Doch dann das Ergebnis: Der Ford Kuga gewinnt den Vergleich mit Nissan X-Trail und Honda CR-V – und das nicht einmal knapp. Wie kann ein SUV ohne echte Stärken das Feld von hinten aufrollen? Die Antwort liegt in einem Zusammenspiel aus Effizienz, Raumökonomie und erstaunlicher Alltagstauglichkeit.