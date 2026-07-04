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Tests

Gokart-Gefühl auf dem Prüfstand: Mini Aceman SE im Test

Mini Aceman SE im Test
Wie viel Mini steckt im Crossover?

Zwischen Hatch und SUV passt noch ein Crossover. Im Test: der SE mit 160 kW. Wie passt er zur typischen Markenidentität?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.07.2026
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Der Dateiname "Mini Aceman SE 49.2kWh-HDS-06.jpg" und die IPTC-Keywords weisen eindeutig auf das Modell Mini Aceman SE mit 49,2 kWh Batterie hin. Das Bild zeigt einen türkisfarbenen Mini Aceman SE in Frontansicht auf einer Straße im urbanen Umfeld. Die visuelle Analyse bestätigt ein modernes Elektroauto mit typischen Mini-Designmerkmalen.
Foto: Hans-Dieter Seufert

Der Aceman markiert einen weiteren Wendepunkt für eine Marke, die ihre Identität schon mehrfach neu justiert hat. Einst war der Mini ein Auto der Reduktion, seine Agilität das Resultat von Verzicht. Später, unter BMW, wurde daraus ein bewusst inszeniertes Versprechen von Fahrspaß. Doch mit den Jahren wuchs das Format – und mit ihm die Distanz zur ursprünglichen Idee. Demnächst soll Mini nur noch elektrisch fahren.

Technische Details des Aceman SE

So wie der Aceman SE. Mit 49,2 kWh Batteriekapazität und 160 kW Leistung tritt er als kompakter Crossover an – oberhalb des Cooper. Sogar im Fond reicht es für den Alltag, auch Gepäck findet seinen Platz. Vorn steht alles im Zeichen des runden Zentraldisplays. Die Darstellung ist brillant, die Struktur ...