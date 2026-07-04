Gokart-Gefühl auf dem Prüfstand: Mini Aceman SE im Test

Der Aceman markiert einen weiteren Wendepunkt für eine Marke, die ihre Identität schon mehrfach neu justiert hat. Einst war der Mini ein Auto der Reduktion, seine Agilität das Resultat von Verzicht. Später, unter BMW, wurde daraus ein bewusst inszeniertes Versprechen von Fahrspaß. Doch mit den Jahren wuchs das Format – und mit ihm die Distanz zur ursprünglichen Idee. Demnächst soll Mini nur noch elektrisch fahren.
Technische Details des Aceman SE
So wie der Aceman SE. Mit 49,2 kWh Batteriekapazität und 160 kW Leistung tritt er als kompakter Crossover an – oberhalb des Cooper. Sogar im Fond reicht es für den Alltag, auch Gepäck findet seinen Platz. Vorn steht alles im Zeichen des runden Zentraldisplays. Die Darstellung ist brillant, die Struktur ...