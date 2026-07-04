Gokart-Gefühl auf dem Prüfstand: Mini Aceman SE im Test

Der Aceman markiert einen weiteren Wendepunkt für eine Marke, die ihre Identität schon mehrfach neu justiert hat. Einst war der Mini ein Auto der Reduktion, seine Agilität das Resultat von Verzicht. Später, unter BMW, wurde daraus ein bewusst inszeniertes Versprechen von Fahrspaß. Doch mit den Jahren wuchs das Format – und mit ihm die Distanz zur ursprünglichen Idee. Demnächst soll Mini nur noch elektrisch fahren.