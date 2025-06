Gestatten, Marcus Peters, Autoaktivist. Ich setze mich für das Automobil in seiner aktivsten Form ein. Am liebsten bei auto motor und sport und am liebsten für solche Modelle, die mir privat zusagen. Alles, was mir privat zusagt, macht „Brummbrumm“ und weil mir Brummbrumms schon sehr lange zusagen, lese ich schon sehr lange auto motor und sport. Nicht ausschließlich; da gab es auch schon mal andere, von denen nicht mehr alle unter uns weilen. auto motor und sport aber gibt es noch, was mich sehr freut, weil ich im Allgemeinen am liebsten in gedruckter Form lese und im Speziellen am liebsten ein Magazin, wenn es um Brummbrumms geht. Seit 2000 schreibe ich einen Teil der Artikel, die ich lese, sogar selbst. Wobei mehr noch als das Schreiben, mir das Fahren Spaß macht – super, dass ich, bevor ich schreiben kann, erst einmal fahren muss. Da bin ich dann mit dem Auto so richtig schön aktiv.