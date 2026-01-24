Hinterachslenkung: Wie sie Handling und Komfort im Taycan GTS beeinflusst

Die Hinterachslenkung im Porsche Taycan GTS ist ein optionales Feature, das speziell für eine verbesserte Fahrdynamik und Agilität entwickelt wurde. Sie ermöglicht es den Hinterrädern, sich in einem bestimmten Winkel zu drehen, entweder in die gleiche Richtung wie die Vorderräder oder entgegengesetzt.

Bei niedrigen Geschwindigkeiten ist der Winkel der Hinterräder entgegengesetzt zu den Vorderrädern, was die Wendigkeit erhöht und den Wendekreis verkleinert. Bei höheren Geschwindigkeiten geht die Winkelstellung in die gleiche Richtung, was die Stabilität verbessert.

Vorteile für das Handling Die Hinterachslenkung trägt maßgeblich zur Fahrdynamik des Taycan GTS bei. Sie verbessert die Kurvenstabilität und ermöglicht präzisere Lenkmanöver. Besonders in engen Kurven oder bei schnellen Spurwechseln zeigt das System seine Stärken. Laut Porsche wird die Traktion durch das Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) zusätzlich optimiert, indem das kurveninnere Hinterrad leicht abgebremst wird. Dies sorgt für eine bessere Kraftverteilung und erhöht die Dynamik in Kurvenfahrten.

Komfort und Alltagstauglichkeit Neben der verbesserten Dynamik bietet die Hinterachslenkung auch Vorteile im Alltag. Der reduzierte Wendekreis erleichtert das Manövrieren in engen Stadtstraßen oder Parkhäusern. Zudem sorgt die adaptive Luftfederung mit spezifisch angepasstem PASM (Porsche Active Suspension Management) für eine ausgewogene Balance zwischen Komfort und Sportlichkeit. Fahrer und Beifahrer profitieren von einer ruhigen und stabilen Fahrt, selbst auf unebenen Straßen.

Herausforderungen und Kritikpunkte Trotz der zahlreichen Vorteile gibt es auch einige Herausforderungen. Bei bestimmten Kurvenverläufen und Bodenunebenheiten kann es vorkommen, dass sich das Fahrwerk spürbar mit dem kurveninneren Hinterrad abstützt. Dies kann den ansonsten harmonischen Bewegungsablauf des Fahrzeugs stören. Derartige Beobachtungen haben wir in unserem Test gemacht.

Ein System mit Potenzial Die Hinterachslenkung im Porsche Taycan GTS ist zweifellos eine beeindruckende Technologie, die sowohl die Fahrdynamik als auch den Komfort verbessert. Sie zeigt, wie moderne Fahrwerkstechnologien das Fahrerlebnis revolutionieren können. Dennoch gibt es Raum für Optimierungen, insbesondere in Bezug auf die Abstimmung bei extremen Fahrbedingungen.