Porsche Taycan GTS: Warum Perfektion kein Selbstläufer ist

Na, welcher Messwert taucht am wenigsten wahrscheinlich gleich zu Beginn eines Tests des Taycan GTS auf? Richtig: die Zuladung. Beachtliche 515 kg packt die über 2,3 Tonnen schwere Limousine, was aber vermutlich am Kofferraumvolumen (366 Liter plus ein wenig Frunk) und Platzangebot auf den Rücksitzen (eher intim) scheitert.

Dem Permanenterregt-Synchronmotoren-Duo wäre das dagegen vermutlich ziemlich wurscht, denn es versammelt im Launch-Control-Modus 700 PS (515 kW), feuert den mit Fahrer und Beifahrer besetzten 4,96-Meter-Porsche in 9,8 Sekunden aus dem Stand auf 200 km/h. Würde mit maximaler Zuladung wohl kaum länger dauern.

Grenzenloser Druck trotz hohem Gewicht Im Übrigen fühlt es sich im GTS nach keinem PS weniger an, der Druck scheint grenzenlos, immer wieder abrufbar, zumindest solange der Ladestand im zweistelligen Bereich bleibt. An der Ladesäule ist der Taycan, der seit der Modellpflege mit maximal 320 kW statt 270 kW lädt, ähnlich fix: Um von 10 auf 80 Prozent Füllstand zu kommen, reichen 18 Minuten. Ach, gerade keine passende Ladesäule mit 350 kW oder mehr zur Hand?

Tyson Jopson Das Infotainment-System reagiert blitzschnell, zeigt Ladezustand, Fahrdaten und Streckenenergie in Echtzeit.



Ein 300-kW-Lader reicht auch, denn dann dauert’s nur eine Minute länger. Danach wartet die Landstraße, schließlich soll der GTS dort sein Handling-Talent besonders begeisternd zeigen. An der Hardware fehlt es sicher nicht, denn im Testwagen steckt das knapp 11.000 Euro teure Dynamikpaket, in dem wiederum unter anderem das Aktiv-Fahrwerk, die Hinterachslenkung sowie Pirelli-P-Zero-R-ELE-Reifen stecken.

Tyson Jopson Große 21-Zoll-Felgen mit Pirelli-P-Zero-R-ELE-Reifen – Performance trifft Präzision.



Zu viel des Guten? Womöglich ist das alles zu viel des Guten, denn nach viel Applaus für das stürmische, nicht aber aggressive Einlenken, die Transparenz und das fein gewichtete Handmoment der Lenkung sowie die immense Querbeschleunigung wird’s hin und wieder wunderlich. Warum? Weil, je nach Kurvenverlauf und Bodenunebenheiten, sich das Fahrwerk spürbar mit dem kurveninneren Hinterrad abstützt.

Das passt nicht so recht in den ansonsten harmonischen Bewegungsablauf des Taycan, vor allem, weil die weite Spreizung zwischen Komfort und Handling an sich immer wieder verblüfft – letztlich weit mehr als die hohe Zuladung.

Fazit