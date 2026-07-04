Komfort statt Chichi: Kia PV5 im Test

VW hatte vor 80 Jahren den niederländischen Importeur Ben Pon als Ideengeber für seinen ersten Bus. Kia befragte zum gleichen Thema vor dessen Start gezielt potenzielle Großkunden wie Kurierunternehmen, Lieferdienste und Co. Stammt der VW Bus T1 also von einem improvisierten werksinternen Plattenwagen ab, spiegelt der erste vollelektrische Kia-Bus das digitale Zeitalter in Form der "Platform Beyond Vehicle"-Strategie.
Komfort und Ausstattung des Kia PV5
Womit wir mittendrin sind im fünfsitzigen PV5 und uns über sein üppiges Angebot von Assistenzen und Komfort-Features wundern. Obwohl Kia seinen elektrischen Kasten klar Richtung Nutzfahrzeug orientiert, die nochmals komfortableren Personentransporte dem Hyundai Staria überlässt, kümmert der sich ...