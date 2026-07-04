AMS Kongress
Markenverzeichnis öffnen
Marken
Anmelden
Anmelden
Abo
Menü öffnen
Menü
VideosMenü aufklappen
Formel 1Menü aufklappen
KleinwagenMenü aufklappen
KompaktMenü aufklappen
MittelklasseMenü aufklappen
SUVMenü aufklappen
OberklasseMenü aufklappen
SportwagenMenü aufklappen
Reise
VanMenü aufklappen
NutzfahrzeugeMenü aufklappen
OldtimerMenü aufklappen
VerkehrMenü aufklappen
Tech & ZukunftMenü aufklappen
Zur Startseite
Van
Tests

Komfort statt Chichi: Kia PV5 im Test

Kia PV5 im Test
Elektro-Kasten mit Komfort statt Chichi

Da kommt ein richtig starker Elektro-Typ aus Korea: so expressiv seine Optik, so praktisch, alltagsfit und kundennah seine Persönlichkeit. Und bezahlbar ist er obendrein. Wo ist der Haken? Wir testen es für Sie raus!

ArtikeldatumVeröffentlicht am 04.07.2026
Als Favorit speichern
Elektro-Kasten mit Komfort statt Chichi
Foto: Hans-Dieter Seufert

VW hatte vor 80 Jahren den niederländischen Importeur Ben Pon als Ideengeber für seinen ersten Bus. Kia befragte zum gleichen Thema vor dessen Start gezielt potenzielle Großkunden wie Kurierunternehmen, Lieferdienste und Co. Stammt der VW Bus T1 also von einem improvisierten werksinternen Plattenwagen ab, spiegelt der erste vollelektrische Kia-Bus das digitale Zeitalter in Form der "Platform Beyond Vehicle"-Strategie.

Komfort und Ausstattung des Kia PV5

Womit wir mittendrin sind im fünfsitzigen PV5 und uns über sein üppiges Angebot von Assistenzen und Komfort-Features wundern. Obwohl Kia seinen elektrischen Kasten klar Richtung Nutzfahrzeug orientiert, die nochmals komfortableren Personentransporte dem Hyundai Staria überlässt, kümmert der sich ...