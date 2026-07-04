Komfort statt Chichi: Kia PV5 im Test

VW hatte vor 80 Jahren den niederländischen Importeur Ben Pon als Ideengeber für seinen ersten Bus. Kia befragte zum gleichen Thema vor dessen Start gezielt potenzielle Großkunden wie Kurierunternehmen, Lieferdienste und Co. Stammt der VW Bus T1 also von einem improvisierten werksinternen Plattenwagen ab, spiegelt der erste vollelektrische Kia-Bus das digitale Zeitalter in Form der "Platform Beyond Vehicle"-Strategie.