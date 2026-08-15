Mehr Van als SUV: Mercedes GLB 250+ EQ im Test

Die SUV haben den Van besiegt, aber keinesfalls beerbt. Sie verdrängten ihn aus dem Straßenbild, ohne seine größte Stärke zu übernehmen. Denn die Variabilität ihrer massigen Karosserien steht meist im krassen Gegensatz zu den selbstbewussten Proportionen – es geht um Inszenierung statt um Raumnutzung. Der Mercedes GLB 250+ EQ gehört zu den Ausnahmen: Er erinnert daran, dass zwischen Raumangebot und Raumkunst ein Unterschied besteht – und dass ein großes Auto nicht nur groß wirken, sondern ebenso Großes bieten sollte.