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Mehr Van als SUV: Mercedes GLB 250+ EQ im Test

Mercedes GLB 250+ EQ im Test
Der Van ist zurück – nur ganz anders

Der Mercedes GLB 250+ EQ übersetzt Van-Tugenden ins Elektro-Zeitalter. 800-Volt-Ladetechnik, Zweiganggetriebe und ein variabler Innenraum sollen Strecke und Familienalltag entspannen. Wie stabil sind Etappen und wie gelassen reist der GLB?

ArtikeldatumVeröffentlicht am 15.08.2026
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Mercedes GLB 250+ fährt auf einer kurvigen Landstraße. Das weiße SUV ist in Bewegung, die Umgebung ist verwischt.
Foto: ACHIM HARTMANN

Die SUV haben den Van besiegt, aber keinesfalls beerbt. Sie verdrängten ihn aus dem Straßenbild, ohne seine größte Stärke zu übernehmen. Denn die Variabilität ihrer massigen Karosserien steht meist im krassen Gegensatz zu den selbstbewussten Proportionen – es geht um Inszenierung statt um Raumnutzung. Der Mercedes GLB 250+ EQ gehört zu den Ausnahmen: Er erinnert daran, dass zwischen Raumangebot und Raumkunst ein Unterschied besteht – und dass ein großes Auto nicht nur groß wirken, sondern ebenso Großes bieten sollte.

Mercedes hätte den GLB zu einem elektrischen Crossover unter vielen machen können, entschied sich aber dafür, den Charakter des bisherigen Modells in die 800-Volt-Plattform zu überführen. Denn wesentlich interessanter als die neue ...

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